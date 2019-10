Ángel Ron dona la culpa a Emilio Saracho de la fallida del Banc Popular

L'expresident del Banc Popular Ángel Ron ha declarat aquest dimecres a l'Audiència Nacional que el responsable de la fallida de l'entitat va ser el seu successor en el càrrec, Emilio Saracho, que va arribar a la presidència aixecat pel llavors conseller i accionista Antonio del Valle Ruiz i la també consellera Reis Calderón, amb l'única intenció de vendre el banc, segons informen fonts jurídiques presents en la declaració.





Ron ha comparegut com a imputat davant el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que li ha interrogat durant prop de cinc hores sobre assumptes com l'ampliació de capital escomesa sota el seu comandament, la presumpta ordre d'involucrar a accionistes minoritaris en el projecte, les taxacions dels seus actius immobiliaris i el seu procés de sortida del banc. Aquest dijous tornarà a comparèixer per respondre a Fiscalia Anticorrupció i la seva defensa.





Les fonts jurídiques consultades expliquen que Ron ha incidit durant la seva declaració en què Saracho, com a expert en banca d'inversió i no en banca comercial, va arribar a la presidència del banc amb l'única intenció de vendre-ho a baix preu, tot i que ha dit desconèixer a qui . Diu que per això va emetre la reexpressió de comptes en coincidència amb la sortida del conseller Pere Larena el 3 d'abril de 2017 fent caure l'acció més d'un 10% en una jornada.





Ángel Ron, expresident del Banc Popular





Assegura que el seu successor no volia gestionar l'entitat i que per això, ni tan sols va posar en marxa el pla traçat que estava lligat a l'ampliació de capital i que, segons ell, hauria salvat el banc perquè era solvent. Per apuntalar aquesta tesi, ha explicat al jutge que el mateix Saracho li va dir al poc de la seva arribada que si no podia ampliar capital, estava disposat a muntar una tómbola amb el Popular.





Sobre l'entrada en si de Saracho, l'ha descrit com un procés tempestuós ple de maniobres subreptícies i no exempt de crits ni de llàgrimes. Segons la seva versió, Reyes Calderón va fer el nomenament sense tenir atribucions i amb l'empenta de Del Valle darrere, que s'havia anat del consell al novembre de 2016 però seguia tenint suports dins.





En aquesta línia, ha explicat les seves desavinences prèvies amb Del Valle. Segons Ron, volia imposar determinades decisions com destituir el secretari del Consell d'Administració, mitjançant amenaces i amb una política de filtracions a la premsa, les mateixes de les que acusa també Saracho.





DIU QUE DE LA VALL VOLIA COMPRAR EL BANC





Ha afegit que Del Valle va portar fins a un arbitratge en el qual va dir que tenia 1.500 milions d'euros per posar al Popular, per la qual cosa Ron posa en dubte que la situació del banc sota la seva presidència fos tan dolenta com diria després el seu successor, si aquest accionista que va arribar a tenir el 4% estava disposat a ampliar el seu pes. En un moment donat, d'acord el seu relat, el va reptar a presentar una OPA i no va acceptar perquè el que volia en realitat era fer-se amb el banc a baix preu.





Pel que fa als càrrecs que se li imputen, Ron ha defensat cada pas de la seva gestió. Ha assegurat que l'ampliació de capital es va restringir a 2.500 milions d'euros perquè era el muntant necessari en aquell moment, tal com havien acreditat la consultora i les diferents comissions del Popular que intervenien.





Respecte al fet rellevant d'aquell 3 d'abril a què l'administració de Saracho informava a la CNMV que s'havien donat 400 milions d'euros en crèdits a minoristes perquè acudissin amb aquests diners a l'ampliació de capital escomesa per Ron, ell nega que es donessin instruccions en aquest sentit i ha definit davant del jutge que es tracta d'alguna cosa il·legal.





Sobre les taxacions d'actius immobiliaris i contra el que va dir en un informe el Banc Central Europeu, Ron ha afirmat que estaven realitzades en més del 90% dels casos per entitats registrades al Banc d'Espanya o per experts internacionals i es trobaven actualitzades. Segons ha apuntat, quan no complien la normativa ECO és perquè estaven subjectes a altres normes perfectament homologables.