Canadà torna a prohibir-li l'entrada a Puigdemont

Les autoritats canadenques han tornat a denegar l'entrada al país a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. El motiu de la prohibició són els càrrecs amb la justícia espanyola que exdignatari català té pendents.





El Govern del Canadà ja va revocar al març una autorització d'entrada al país a l'expresident de la Generalitat, que l'havia sol·licitat per fer una gira a l'abril per Quebec, organitzada per la Société Saint-Jean Baptiste (SSJB) de Montréal, entitat fundada el 1834 i "una referència en la defensa i promoció de la sobirania del Quebec i la defensa del francès com a llengua comuna" dels seus ciutadans.





La AVE és un requisit exigit per Canadà des 2016 a tots els ciutadans de països exempts de visat que arribin al país amb avió, la seva sol·licitud es fa per Internet i, en la majoria de casos, es tramita "en qüestió de minuts", com apunta el Departament canadenc d'Immigració.