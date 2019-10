Les forces armades de Turquia i Rússia començaran aquest divendres les seves patrulles conjuntes a la zona nord-est de Síria, ha anunciat aquest dimecres el president turc, Recep Tayyip Erdogan, qui ha aclarit que les Unitats de Protecció Popular (YPG) kurdes encara no han completat el replegament que teòricament havia d'haver conclòs dimarts.





Erdogan i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, van pactar la setmana passada la creació d'una zona segura amb l'objectiu, d'una banda, de garantir la seguretat de Turquia i, per una altra, de garantir la integritat territorial de Síria. Moscou participa en la guerra del costat del règim de Bashar al-Assad.









L'acord plantejava un límit de 150 hores perquè les YPG, principal objectiu d'una ofensiva militar duita a terme per Turquia, es retiressin. Segons Erdogan, les autoritats russes han confirmat ara com ara el replegament de 34.000 milicians kurds a zones situades almenys a 30 quilòmetres de la frontera, però ara com ara la retirada "no és completa", segons el diari 'Daily Sabah'.





"Donarem les respostes que siguin necessàries després de desenvolupar la nostra feina sobre el terreny", ha advertit Erdogan, qui ha confirmat per a divendres l'inici de les "patrulles conjuntes" amb Rússia. Turquia, ha afegit, "es reserva el dret a actuar pel seu compte" si identifica a membres de les YPG o pateix algun atac.





Ankara i Moscou preveuen que les patrulles es facin a 10 quilòmetres de la frontera i tant a l'est com a l'oest de la zona on es desenvolupava l'operació militar turca, tot i que la ciutat de Qamishli queda exclosa. El ministre de Defensa de Turquia, Hulusi Akar, ha confirmat que les negociacions entre les parts per aplicar l'acord continuen desenvolupant-se de manera "constructiva".