Rafa Nadal torna a la pista després de la seva lesió al canell

El tennista espanyol Rafa Nadal tornarà aquest dimecres a les pistes, un mes després del seu últim problema físic, disposat per afrontar una exigent recta final de temporada que començarà en un torneig tradicionalment advers com el Masters 1.000 de París-Bercy.





El de Manacor va jugar per última vegada a la Copa Laver de finals de setembre, on va haver de donar-se de baixa de diumenge decisiu per un problema al canell. Des de llavors ha estat allunyat de l'acció, el que no li ha impedit recuperar el número u del món, privilegi que ostentarà a partir de dilluns que faci el que faci a la capital francesa.









Afavorit per la pèrdua de punts del serbi Novak Djokovic en aquest tram de campanya, el balear tornarà a ascendir al capdamunt del rànquing pràcticament un any després de fer-ho per última vegada i amb un total de 196 setmanes. Ara, acabar com a líder de la classificació mundial dependrà del que facin tant ell com 'Nole' en l'últim Masters 1.000 de la temporada com en les Finals de l'ATP de Londres de principis de novembre.





Després d'això, a tots dos els quedarà la cirereta final amb la disputa de la primera edició de les noves Finals de la Copa Davis creades per Kosmos i Gerard Piqué, que se celebraran a Madrid, un 'plus' per a Nadal per arribar en la millor manera possible per superar un dur grup inicial amb Rússia i Croàcia.