Fiscalia demanarà a Llarena reactivar les euroordres dels exconsellers Puig, Comín i Ponsatí

La Fiscalia del Tribunal Suprem té previst demanar demà dijous al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que sumi tres reclamacions internacionals a la ja cursada contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont respecte d'altres fugits del 'procés': els exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig --que es van marxar a Bèlgica-- i Clara Ponsatí --en Escòcia--, han confirmat fonts del Ministeri Públic.





També està estudiant la reclamació a Suïssa de la secretària general de l'ERC Marta Rovira, si bé el seu cas ho deixaran per més endavant donada la complicació que presenta el procediment a Suïssa, on no pot fer-se mitjançant euroordre (OEDE).





De moment, descarten sol·licitar el lliurament d'altres fugits com són l'exconsellera Meritxell Serret, que va ser consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, també a Bèlgica; i de la exportaveu de la CUP Anna Gabriel, qui es troba a Suïssa, segons les mateixes fonts.









En el primer dels casos la decisió té molt a veure amb el resultat que va tenir la sentència del 'procés' per a tres exconsellers que, igual que Serret, únicament venien sent acusats de desobediència i malversació (Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila ) i que van ser absolts del segon d'aquests delictes.





El delicte de desobediència comporta únicament pena d'inhabilitació i multa, per la qual cosa es descarta reactivar contra ella una ordre de lliurament i ingrés a la presó. Pel que fa a Gabriel, la seva recerca ve temps sent descartada ja que únicament està processada per desobediència.





La situació és diferent en els casos de Comín, Puig i Ponsatí, perquè sobre els tres pesen acusacions de malversació millor fonamentades. Així, sobre Comín (exconseller de Sanitat) i Ponsatí (extitular d'Educació) es demanarà el lliurament per presumptes delictes de sedició i també de malversació en relació amb locals dependents dels seus departaments que haurien posat a disposició del referèndum de l'1-O.





MÉS DUBTES AMB PUIG





En relació amb l'exresponsable de Cultura ha una factura per valor de 200.000 euros encara per aclarir que podria determinar la seva petició de lliurament, segons les mateixes fonts, i se li reclamarà per malversació i desobediència. Si és el cas, en no entrar en joc la sedició, hi ha més dubtes que Llarena opti finalment per reclamar-li, encara que tot dependrà dels arguments que utilitzen els fiscals en els seus escrits.





Pel que fa a Rovira, processada per rebel·lió, la Fiscalia assenyala que en el cas de sol·licitar-seu lliurament serà per sedició, igual que s'ha fet en el cas de Puigdemont, si bé tenen en compte que el país helvètic s'ha negat sempre a lliurar a les allà amagades i en tot cas no estaríem parlant d'una euroordre (OEDE) sinó d'una petició d'extradició.