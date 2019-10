El Tribunal Suprem renova la sala penal amb la vista posada en l'euroordre de Puigdemont

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) té previst prendre aquest dimecres diverses decisions que repercutiran en la situació de la Sala penal. El més rellevant és la reelecció de Manuel Marchena al capdavant de la mateixa, en ser l'únic candidat que s'ha presentat al càrrec després de concloure el mandat de cinc anys per al qual va ser designat al novembre de 20014.





A més, el Ple de l'òrgan de govern dels jutges formalitzarà l'aprovació de les bases de convocatòria per a altres dues places a la Sala penal del Tribunal Suprem que s'uniran a la ja tercera ja convocada -ja la qual s'han presentat una quinzena de candidats- per la jubilació del magistrat Luciano Varela.





Un cop es cobreixin aquestes places seran ja cinc els magistrats d'aquest òrgan que no hagin tingut cap relació amb la instrucció o enjudiciament de la causa del "procés" independentista a Catalunya, facilitant la situació de l'alt tribunal davant d'un futur judici a l'expresident de la Generalitat fugit Carles Puigdemont en el cas que sigui lliurat per les autoritats belgues.









Actualment a la Sala només hi ha dos magistrats que no han tingut relació amb la causa, que són els dos amb menys antiguitat, Eduardo Porres i Susana Polo, qui van prendre possessió al setembre de 2018. La resta haurien tocat el 'procés' d'alguna manera , ja que als set magistrats que han jutjat aquest cas cal sumar a l'instructor, Pablo Llarena, els tres magistrats de la sala de recursos durant la instrucció, un altre magistrat que va substituir a un d'ells que es va posar malalt ia la jutge Carmen Lamela -"contaminada" per haver instruït la causa contra el més gran dels Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero a l'Audiència Nacional-.





Hi suficient doctrina del Tribunal Constitucional que avala que un mateix tribunal pugui jutjar uns fets dels quals ja ha tingut coneixement però referits a diferents persona, encara que el Suprem també estudia obrir la porta a magistrats d'altres sales, entre els quals no podria descartar-se a els del Militar.





Per això, l'existència d'una Sala d'almenys cinc magistrats "no contaminats" -suficients per formar tribunal- permetria al Tribunal Suprem evitar aquesta incòmoda possibilitat, segons fonts jurídiques consultades.





LES PLACES DE MONTERDE I JORGE





Les bases de la convocatòria que reben llum verda aquest dimecres corresponen a les jubilacions de dos veterans de la Sala, Francisco Monterde i Alberto Jorge Barreiro. Altres fonts consultades apunten el fet que tots dos formessin part del tribunal d'apel·lacions en la instrucció del 'procés', de manera que d'haver de substituir la seva tasca la Sala quedaria igualment desproveïda tot i el reforç aprovat pel CGPJ.





Les noves places -tant la ja convocada per la jubilació de Varela com aquestes dues noves-corresponen al torn general, reservat a membres de la carrera judicial, de manera que un mateix candidat pot presentar-se a les tres convocatòries.





De moment una quinzena de magistrats s'han presentat a la primera convocada, set d'ells procedents de l'Audiència Nacional, i tots ells podran intentar-també de cara a les dues noves places que es convocaran.





NOMENAMENTS AMB VOCALS DISCREPANTS





Els nomenaments realitzats en els últims plens per un òrgan que es troba en funcions des del passat mes de desembre -quan va concloure el mandat dels seus vocals- no han merescut el suport de tots els vocals d'aquest òrgan, i són ja quatre els que han formalitzat per escrit la seva protesta davant de l'aprovació de les últimes designacions a la cúpula judicial.





La primera a presentar vots particulars contra els últims nomenaments, concretament des dels realitzats el 8 de maig, ha estat la vocal designada a proposta d'IU Concepció Sáez, que es mostra en contra tant de les convocatòries com dels nomenaments que les han seguit al considerar que el CGPJ es troba actualment en funcions i es extralimitant en les seves competències.





En el Ple del passat mes de setembre es van sumar els vots particulars, encara que per motius diferents, dels vocals Enrique Lucas --designat a proposta del PNB--, Roser Bach i Victoria Cinto --proposades pel PSOE-- que, a tot i considerar que l'actual CGPJ està perfectament legitimat per realitzar nomenaments encara en funcions, qualifiquen els últims de ser "precipitats", "atropellats" i de pecar de falta de motivació.





De moment, i més del nomenament de Marchena, el Ple d'aquest dimecres té previst aprovar altres 19 nomenaments, entre els quals es troben els relatius a les presidències dels tribunals superiors de justícia d'Aragó, Astúries i Navarra.