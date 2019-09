El president del Suprem vol que es "respecti la llei" després de la sentencia de l'1-O

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder judicials l (CGPJ), Carlos Lesmes, ha confiat que a Catalunya s'accepti la sentència als 12 líders jutjats per impulsar el procés sobiranista i que no hi hagi una reacció "excessiva o sobreactuada ".





En declaracions als mitjans aquest dilluns després d'inaugurar el curs acadèmic de la 70 promoció de jutges a l'Escola Judicial a Barcelona, Lesmes ha dit que "les decisions judicials s'han d'acceptar sempre en una situació de normalitat quan es viu en un Estat de Dret" .













"Les sentències judicials poden ser objecte de crítica sense cap dubte i fins i tot de protesta perquè Espanya és un país lliure, sempre que es respectin, lògicament, les lleis", ha reclamat Lesmes, que ha indicat que la sentència judicial s'espera per a la primera quinzena d'octubre.





"Espero que la reacció no sigui en cap cas excessiva o sobreactuada, i que s'accepti el resultat del que ha estat un judici amb totes les garanties", ha valorat a preguntes dels periodistes.





"Per a nosaltres, com a jutges, la nostra obligació principal i la nostra preocupació és que les lleis s'apliquin", ha advertit el president de l'òrgan de govern dels jutges, que considera que les manifestacions són part d'una societat democràtica.





Lesmes ha recordat que les sentències "són un acte de poder públic que està subjecte a la crítica en una societat democràtica", però ha insistit que les reaccions han de respectar sempre la llei i no anar més enllà de la llei.





Sobre si es traslladarà de nou als nou presos a Madrid per comunicar-los la decisió, Lesmes ha explicat que és una decisió que correspon al tribunal, si bé no creu que l'adoptin fins que no hagin conclòs les deliberacions.





OPERACIÓ CONTRA CDR





Preguntat sobre l'operació de la Guàrdia Civil per ordre de l'Audiència Nacional contra CDR per presumptament planejar accions violentes , ha dit que aquestes detencions "no tenen res a veure amb la sentència" de l'1-O.





El president del TS ha explicat que és una investigació que està portant el Jutjat Central d'Instrucció 6, que les actuacions estan declarades secretes i que han de tenir unes bases i uns indicis de criminalitat, però ha insistit que no està connectat amb la sentència del 1-O: "Jo no veig una connexió d'una cosa amb l'altra".





MISSATGE PER ALS NOUS JUTGES





En l'acte d'inauguració, Lesmes ha destacat als futurs jutges que un dels reptes serà l'aplicació del dret de la UE i la cooperació amb organismes judicials d'altres estats, i ha indicat que gràcies a aquesta cooperació es contribueix "a generar confiança mútua ".





Els ha exigit mantenir la independència judicial i evitar "influències indegudes", així com ser imparcials, prudents, moderats i respectuosos.





"Sense jutges independents tot el sistema judicial estaria en risc, perquè fallaria el seu pilar fonamental i la base de l'Estat de Dret", ha alertat.





Així mateix, ha recordat que la percepció de la Justícia no només es basa en les decisions judicials, sinó també en el "com s'ha decidit i com la persona que pretén justícia ha estat tractada pel jutge o el tribunal".





Per això, ha exigit un comportament basat en la "cortesia, diligència i transparència" amb les persones que intervenen en el procediment, i especialment amb les defenses.





Lesmes ha recordat que els jutges estan sotmesos a l'imperi de la llei i que han de respectar el principi de legalitat: "El jutge mai pot suplantar la voluntat de la llei, que és la voluntat de la majoria, per la seva pròpia; fer-ho seria caure a l'arbitrarietat ".





En aquest acte a Barcelona han acompanyat a Lesmes el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos; el director de l'Escola Judicial, Jorge Jiménez, i el vocal del Consell i membre de la Comissió de Selecció Rafael Mosso.





En el seu discurs, Barrientos ha encoratjat els futurs jutges a que es quedin a Catalunya com a destí, ja que "a Catalunya són més grans les necessitats de planta judicial que el nombre de jutges catalans de cada promoció".