La Junta Electoral obre expedient contra Pedro Sánchez per usar La Moncloa amb finalitats electorals

La Junta Electoral Central ha acordat obrir sengles expedients sancionadors al president del Govern, Pedro Sánchez, i al seu ministra Portaveu Isabel Celaá, per vulnerar la neutralitat que s'exigeix als poders públics en període electoral.





A Sánchez se li atribueix haver utilitzat mitjans públics com les dependències del Palau de la Moncloa i la pàgina web de Presidència per a una entrevista que el líder socialista va concedir a la cadena de televisió La Sexta.









Pel que fa a Celaá se li obre expedient per fer electoralisme des de la sala de premsa del Consell de Ministres en presentar les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA).





En ambdós casos, que té el seu origen en una denúncia del PP, es recorda que tot el Govern ja estava advertit per haver vulnerat el principi de neutralitat en dues rodes de premsa institucionals després del Consell de Ministres.





MANIFESTACIONS ELECTORALISTES EN LA WEB OFICIAL





En la resolució de la JEC, es detalla que algunes de les declaracions realitzades per Pedro Sánchez en l'entrevista del passat 25 d'octubre en LaSexta van tenir "connotacions electoralistes", ja que parlava en la seva condició de candidat del PSOE.





No obstant això, la Junta Electoral no sanciona aquestes paraules, en entendre que estan emparades per la llibertat d'expressió i que responien a preguntes del periodista, sinó a l'ús dels mitjans públics, vulnerant l'article 50.2 de la Llei orgànica del Règim Electoral General (LOREG) que prohibeix "qualsevol acte organitzat o finançat, directa o indirectament, pels poders públics que contingui allusions a les realitzacions o als assoliments obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions".





Com a mostra de vulneració d'aquest "principi de neutralitat dels poders públics", la JEC assenyala que l'entrevista es va realitzar en una seu les sales del Palau de la Moncloa, amb una "escenografia" de mitjans institucionals "que no estan disponibles per als restants candidats", i que la transcripció de l'entrevista es va publicar en la web oficial de Moncloa.





En aquest context, i a més de deixar en suspens la publicació de l'entrevista en la web de Moncloa, la JEC entén que "procedeix la incoació d'expedient sancionador al Sr. Sánchez Castejón, ateses les circumstàncies que envolten l'entrevista de referència".





LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER FRANCO NO VA SER ELECTORALISTA





El que no sancionarà serà la declaració institucional que Sánchez va realitzar aquest 25 d'octubre amb motiu de l'exhumació de les restes de Franco. L'organisme arbitral entén que no s'aprecien "connotacions electoralistes, màximament tenint en compte la concisió i mesura amb què ha estat efectuada".





En el cas de Celaá, la JEC estima parcialment la reclamació del PP per la intervenció de la portaveu del Govern en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del passat divendres en les quals, segons el parer de l'organisme arbitral, va incloure "manifestacions valoratives d'assoliments aconseguits en matèria d'ocupació, amb clara connotació electoralista".





En concret, en valorar les dades de l'última Enquesta de Població Activa (EPA), Celaá es va vanar que mai abans hi havia hagut "tantes persones en el mercat laboral" i va abundar: "Continuarem treballant per a aconseguir que aquest país tingui el govern fort que es mereix, un govern que sap treballar en equip i que aspira a aconseguir l'estabilitat que el país necessita".





Per a la JEC, realitzar aquestes declaracions en "acte institucional, com és la roda de premsa posterior al Consell de Ministres" suposa infringir aquest article 50.2 que prohibeix usar mitjans públics per a fer 'autobombo'.





La JEC recalca que Celaá va pronunciar aquestes paraules "abans de donar compte del contingut dels acords del Consell de Ministres, amb el que de cap manera cal pensar que fossin el resultat espontani de les preguntes formulades pels periodistes, sinó més aviat que es tracta d'unes manifestacions prèviament elaborades".





Per això, l'organisme arbitral ha decidit obrir expedient sancionador a la ministra portaveu, tenint en compte a més que ella i els altres membres de l'Executiu ja havien estat advertits i se'ls havia demanat expressament que s'abstinguessin de vulnerar el principi de neutralitat que els poders públics estan obligats a respectar durant el procés electoral.