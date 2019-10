CaixaBank guanya 1.266 milions fins al setembre

CaixaBank ha registrat un benefici atribuït de 1.266 milions d'euros entre gener i setembre de 2019, segons ha comunicat el banc a 31 d'octubre a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).









Aquest guany suposa una reducció del 28,4 per cent en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència de l'impacte de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) pactat amb els sindicats en el segon trimestre, que afecta 2.023 treballadors i suposa una despesa per a l'entitat de 978 milions d'euros.









Sense tenir en compte l'impacte de l'ERO, que en termes nets va ser de 685 milions i que permet un estalvi de 200 milions anuals -32 milions d'euros en el tercer trimestre-, el banc hauria guanyat 1.951 milions, un 10,4 per cent més.









L'evolució dels ingressos bàsics -core- aquest trimestre representen un 94% del total i aconsegueixen el seu nivell més alt en la història de CaixaBank per la bona evolució de l'activitat comercial, aconseguint els 6.021.000 d'euros a l'any, un 2, 9% més respecte al trimestre anterior.





Les despeses recurrents baixen 1,3% en el trimestre després de les sortides indemnitzades d'adhesió voluntària, i el marge d'interessos acumulat a setembre.





Pel que fa al marge brut, que mesura la relació entre ingressos i costos financers, va caure un 4,2% per la reducció dels resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació (-52,6%), com a conseqüència de la no atribució dels resultats de Repsol i del banc angolès BFA, mentre que sense considerar aquesta aportació en els dos exercicis el marge brut creixeria un 1,2%.





Els ingressos per comissions se situen en 1.904 milions d'euros, un 1,7% menys respecte al mateix període de 2018, i dins d'aquesta partida les comissions bancàries, valors i altres ascendeixen a 1.099 milions (-1,1%) en variació interanual.





El negoci bancari i d'assegurances se situa en 787 milions, i el negoci de participacions en el seu conjunt contribueix al grup amb un resultat de 307 milions.





En el pla comercial, CaixaBank ha augmentat el seu volum de negoci un 4,4%, fins als 609.012 milions, i els recursos de clients ascendeixen a 381.136.000, un 6,3% més.





Els actius sota gestió creixen fins als 99.677 milions (+6,1%), i el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs se situa en 67.133 milions (+4%) i els plans de pensions arriben als 32.544 milions (+10,7%).





L'entitat continua avançant en la transformació de la seva xarxa urbana amb el repte de tenir més de 600 oficines Store al juny de 2020, actualment són 416, i assevera el seu compromís de mantenir la xarxa d'oficines rurals (més de 1.000 oficines).





MOROSITAT





La ràtio de morositat es redueix fins al 4,1% (-61 punts bàsics el 2019), i els saldos dubtosos descendeixen 1.242 milions el 2019 (-449 milions d'euros en el trimestre), situant-se en 9.953 milions.





Els actius líquids totals se situen en 89.442 milions el 30 de setembre de 2019, amb un creixement de 9.912 milions a l'any a causa de l'evolució positiva del gap comercial ia un volum de noves emissions superior als venciments.