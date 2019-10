L'AMB i l'Ajuntament de Barcelona pugen els impostos i el rebut de l'aigua no baixarà sinó que pujarà

Quan una entitat com l'AMB anuncia al mateix ple una baixada en el rebut de l'aigua del 4,95% i una pujada del 5% a la Taxa de Tractament de Residus del 5% (TMTR) el que fa en realitat és pujar el rebut de l'aigua i no baixar-lo. Perquè sempre cal llegir-se la lletra petita del que s'aprova i fer el càlcul final. Això és senzillament fer trampes al solitari i mancar a la veritat als de sempre, els ciutadans que esperen pagar menys però que acabaran pagant més per la via d'impostos.

















Però els que han d'estar més preocupats amb el proper rebut de l'aigua, no són només els ciutadans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sinó també i molt, els que viuen a la ciutat de Barcelona que patiran una altra pujada afegida a la de l'TMTR, la de la Taxa de Clavegueram.













Amb, aquesta segona pujada prevista, si el rebut de l'aigua mig anual era d'uns 15 euros ara es passarà a pagar 24 euros a l'any. Concretament de 0,1529 € el M3 a 0,2810 € / m3, un increment que suposa una pujada del 84% d'un any per l'altre. L'augment de la taxa de clavegueram pretén augmentar el grau de cobertura dels costos del servei, del 33% actual fins a un 75% final. A més per a les arques municipals suposarà ingressar 12 milions d'euros més a l'any. Com se'ls queda el cos ?.





















Si tant la Taxa de Tractament de Residus (TMTR) com la Taxa de Clavegueram s'inclouen dins del rebut de l'aigua, baixarà la tarifa però pujaran els impostos. Així que no es deixin enganyar, si els diuen que baixen alguna cosa, llegeixin la lletra petita i comencin a preguntar-se tot seguit quin impost els pujaran en el rebut . No s'enganyin al final, qui paga la festa, de la resta però suma, és la seva butxaca. Prenguin nota.