L'AMB aprova el descens del 4,95% de la tarifa de l'aigua impulsat per Eloi Badia

El ple del Consell Metropolità ha aprovat definitivament aquest dimarts el descens del 4,95% en la tarifa de l'aigua potable que entrarà en vigor l'1 de gener de 2020, i que preveu beneficiar a 2,8 milions d'usuaris de 23 municipis gestionats per Aigües de Barcelona.





La baixada de preus ha prosperat amb els vots a favor del Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), format per PSC-CP, En Comú Guanyem (ECG), ERC-AM i JxCat, i les abstencions de Cs, PP, BCN Canvi, CAT Torrelles, Llaura Decidim Ripollet i Guanyem Badalona en Comú.





La mesura ha estimat les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Sant Cugat i l'UTE Sant Vicenç, ha estimat parcialment les de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, les de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i les d'Abemcia --empresa metropolitana del cicle integral de l'aigua--, mentre que la resta s'han desestimat.





L'ACA I LA COMISSIÓ DE PREUS CRITIQUEN LA INICIATIVA





L'ACA ha al·legat que les tarifes s'hauran d'adaptar al que formuli, en exercici de les seves competències, de l'import de la tarifa dissociada de producció i subministrament d'aigua en alta que actualment efectua Abemcia, ja que creu que el AMB "no disposa del títol competencial per a fer-lo", ja que és competència de la Generalitat.





Arran de les consideracions de l'ACA, la Comissió de Preus de Catalunya, òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ja va expressar en un informe a principis d'octubre que veia "desfavorable" la baixada prevista per l'ens metropolità per falta de competències.









El document s'acull a consideracions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que al·lega que el servei que es presenta mitjançant el conjunt d'instal·lacions i infraestructures que s'integren a la xarxa d'abastament del Ter-Llobregat és un servei de competència de la Generalitat de Catalunya.





També fa referència a una consideració de l'ACA que defensa que les tarifes aplicables al servei d'abastament en alta, fins i tot fora de l'àmbit territorial servit per les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat, les ha d'aprovar el Consell d'Administració de l'esmentada agència.





L'agència posava de manifest que "Abemcia -empresa metropolitana del cicle integral de l'aigua- no ha presentat la proposta de tarifes en alta perquè sigui aprovada pel consell d'Administració" de l'ACA, tal com recull la normativa.









UNA OBSESSIÓ DE BADIA





Un cop més, Eloi Badia ha tornat a treure els peus del test amb la gestió i pretesa remunicipalització de l'aigua -sobre la qual a dia d'avui no ha aportat cap dada sobre els avantatges socials ni econòmiques de la mateixa, com se li exigeix a qualsevol administració que vulgui adquirir la gestió directa d'un servei públic-.









La proposta tarifària de Babia no va ser consensuada i va sorprendre a propis i aliens. Es va prendre saltant-se l'acordat per la taula formada en el seu moment per l'AMB i Aigües de Barcelona al gener de 2019.





Aquesta rebaixa posa en perill a més l'acord de Sorigué (empresa encarregada del manteniment i conservació de la xarxa d'aigua potable de l'àrea metropolitana de Barcelona, tancat amb els sindicats i treballadors.





Un acordar que preveu la prejubilació de 177 treballadors i mitjançant el qual és podrà renovar la plantilla de l'empresa.