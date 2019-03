Eloi Badia posa en perill la prejubilació de 177 treballadors de Sorigué

L'anunci donat per sorpresa per Eloi Badia de baixar el rebut de l'aigua un 5,7% va a portar conseqüències molt negatives per a molts treballadors.





La rebaixa anunciada pel vicepresident de l'AMB i regidor de Presidència i d'Aigua i Energia de l'Ajuntament de Barcelona el passat 6 de març -en precampanya electoral i saltant-se l'acordat per la taula formada en el seu moment per l'AMB i Aigües de Barcelona- posa en perill l'acord de Sorigué (empresa encarregada del manteniment i conservació de la xarxa d'aigua potable a l'àrea metropolitana de Barcelona) tancat amb els sindicats i treballadors.





Un acord que preveu la prejubilació de 177 treballadors i mitjançant el qual es podrà renovar la plantilla de l'empresa.





Amb la sorprenent proposta tarifària de Badia -no consensuada- , aquest acord saltaria pels aires, ja que dificulta greument la possibilitat de poder complir-lo.









El vicepresident de l'AMB va anunciar la seva arbitrària proposta de rebaixa del rebut de l'aigua sabent de l'acord tancat per l'empresa, sindicats i treballadors. Un acord del qual eren coneixedors tant l'Ajuntament de Barcelona com l'AMB.





Sorigué -el client és Aigües de Barcelona- s'encarrega del manteniment i conservació de la xarxa d'aigua potable i connexió dels nous edificis i instal·lacions, a més de la realització d'obres de renovació i / o implantació de nova canonada a l'àrea metropolitana de Barcelona.





La proposta de baixar la tarifa de l'aigua un 5,7% va sorprendre a propis ia estranys, ja que al gener d'aquest any es va anunciar una rebaixa del 3,9% acordada per la taula de treball formada per l'AMB i Aigües de Barcelona, en la qual ambdues entitats van estar d'acord en el percentatge.





Ja que Badia era coneixedor d'aquest acord, per què va anunciar una rebaixa major a l'acordada? Distracció? Estratègia electoralista?





A VOLTES AMB LA REMUNICIPALITZACIÓ





Un cop més, Badia fa cas omís i anteposa a acords tancats i advertències seva idea de la remunicipalització de l'aigua. Una mena de missió gairebé divina que no se sustenta en més que en una necessitat partidista i populista, ja que no és necessària.





Així ho indica que el 70% dels barcelonins aplaudeixin el servei públic municipal de proveïment d'aigua, segons el baròmetre sobre la valoració de les prestacions públiques publicat per l'Observatori de Serveis Urbans (OSUR) a l'agost de 2018.





Els habitants de Barcelona donen un alt grau d'aprovació al servei municipal de subministrament de l'aigua.





La remunicipalització de l'aigua és un tema compartit per Barcelona En comú, ERC, CUP i el regidor no adscrit Juan José Puigcorbé, que amb el seu vot van tirar endavant el passat 26 d'octubre de 2018 les preguntes sobre la gestió de l'aigua a la 'multiconsulta' de Colau.









En l'anterior intent, el 10 d'abril del 2018, la multiconsulta promoguda a so de bombo i platerets per BComú va fracassar en el ple extraordinari.





La remunicipalització de l'aigua és el punt més candent, que ha anat acumulant recursos judicials i que fins i tot va fer que la pròpia empresa licitadora del Concurs de Logística per a la multiconsulta, 3CS, presentés una denúncia a la Fiscalia per presumptes delictes de prevaricació i malversació contra Ada Colau i els membres de la Comissió de Govern de l'Ajuntament.





El govern de Ada Colau confiava en fer la multiconsulta sobre la remunicipalització de l'aigua abans de l'estiu de 2018 , tot i els recursos contenciós-administratius que van presentar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la Delegació del Govern a Catalunya i la Cambra de Concessionaris i Empreses vinculades al sector públic (CCIEs).