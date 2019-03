Eloi Badia anuncia una rebaixa del rebut de l'aigua, saltant-se l'acordat per la taula AMB-Aigües de Barcelona

Eloi Badia ha anunciat, per sorpresa, la baixa del rebut de l'aigua en un 9,5%, en plena campanya electoral i saltant-se l'acordat per la taula formada al seu dia per la pròpia AMB i Aigües de Barcelona. No només se l'ha saltat, sinó que aquesta ha tingut coneixement pels mitjans de comunicació





La notícia l'ha donat l'AMB, ja en temps de campanya pre-electoral, a través d'un comunicat, en el qual posava aquest anunci en boca d'Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'ens.





Aquesta notícia ha sorprès a propis i a estranys ja que al gener es va anunciar una rebaixa del 3,9% acordada per la taula de treball formada per l'AMB i Aigües de Barcelona, en la qual ambdues entitats van estar d'acord en el percentatge









Però Badia, s'ha saltat tots els terminis i fases imposant unilateralment una rebaixa addicional del 5,7% sense haver-ho comunicat i pactat amb la taula de la qual forma part la institució que representa.





L'anunci, interpretat com electoral i anunciat per sorpresa a bombo i plateret, ha agafat d'imprevist i ha molestat a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l'Aigua (Abemcia), que espera rebre el comunicat.





OFICIAL PER ACTUAR





Fonts d'Aigües de Barcelona han explicat que ni l'AMB ni Eloi Badia els han notificat res i que ni tan sols s'ha convocat ni debatut d'aquesta rebaixa en la taula de treball conjunta, on s'aborden les tarifes.





De fet, des de Aigües han subratllat que aquest cost del que tant ha presumit Badia tot just representa una rebaixa del 0,07% del cost final que paga el client, que només veuria que la seva factura baixa com a molt 60 cèntims d'euros.





El més preocupant, alerten, és que amb aquesta reducció de costos de l'aigua requereix realitzar una sèrie d'estudis sbre com afectaria a la qualitat del subministrament de l'aigua i a l'atenció al ciutadà. En definitiva, aquest anunci "no té sentit tècnic per mantenir la qualitat del servei i l'atenció als usuaris", ha sentenciat Aigües.





Per això, l'organisme, considera la mesura de l'AMB completament "arbitrària" ja que no ha passat per cap taula de treball ni s'ha sotmès a cap estudi.