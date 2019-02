Aquest dimarts, se celebra una Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb un punt en l'ordre del dia que afecta de ple a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua.





L'AMB pretén impugnar els pressupostos de 2017 de l'empresa mixta, brandant el seu dret com a soci d'aquesta entitat publicoprivada a controlar el seu funcionament. Després d'aquest moviment, es troba Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'entitat metropolitana i que no és la primera vegada que fa servir la seva influència per torpedinar l'activitat de l'empresa mixta.





No obstant això, aquesta impugnació resulta sorprenent si es recorda que consellers municipals que formen part del consell d'administració de l'empresa, com Jordi Parés (comuns) i Jordi Serra (PSC), no van votar en contra sinó que es van abstenir en 2017.





Serra no és un nouvingut al AMB: després de deixar l'alcaldia de Badalona, va ser nomenat cap de gabinet d'Antonio Balmón en 2015, vicepresident de l'entitat metropolitana. Parés, per contra, mostra un perfil més professional: enginyer industrial especialitzat en energies renovables, és pròxim als comuns i s'ha declarat en ocasions anteriors com a partidari de retornar la gestió de l'aigua al sector públic.





Si tots dos consellers se sumessin a la impugnació dels pressupostos de 2017, estarien contradient no només el sentit del seu vot de fa dos anys, sinó el de fa a penes poques setmanes, quan tots dos van votar favorablement al pressupost de 2018, que segueix una línia continuista respecte als comptes immediatament precedents.





BADIA JA VA VOTAR EN CONTRA DELS PRESSUPOSTOS DE 2018





Badia ja va mostrar el seu rebuig als comptes de l'exercici anterior al març de l'any passat perquè segons la seva opinió no presentaven un equilibri pressupostari. Com a representant de l'AMB, va criticar llavors que no existís cap provisió de fons per la situació judicial de l'empresa, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el 2016 la concessió, que actualment es troba en recurs al Suprem.





No obstant això, el que batega de fons a l'oposició de Badia és el seu projecte frustrat de remunicipalització de l'aigua, que xoca tant contra les positives enquestes de satisfacció ciutadana com de l'eficiència i l'assequible cost de les tarifes que ofereix la gestió mixta del servei.





La societat mixta està participada en un 70% per Aigües de Barcelona, en un 15% pel AMB i en un altre 15% per Criteria, i realitza la gestió eficient del cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, transport i distribució, a més del servei de sanejament i depuració d'aigües residuals.