L'aigua és el servei municipal més ben valorat

La nova enquesta de l'Observatori dels Serveis Urbans (OSUR) reflecteix que un 64 per cent dels ciutadans estan satisfets per sobre del 61 per cent registrat l'any anterior i el subministrament d'aigua torna a ser la prestació més ben valorada, 8 punts més respecte a l'any passat.





Els espanyols satisfets amb el servei de l'aigua han passat d'un 61 a un 69 per cent, i els insatisfets respecte a l'edició de l'any anterior han baixat del 21 al 13 per cent.





El II Baròmetre de Satisfacció dels Serveis Públics impulsat per OSUR està realitzat per Ipsos a 5.137 persones.





Aquesta enquesta anual s'ha realitzat a les ciutats de Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Alcalá de Henares, Alacant, Badalona, Bilbao, Cartagena, Còrdova, la Corunya, Elx, Gijón, Granada, L'Hospitalet de Llobregat , Jerez de la Frontera, Móstoles, Múrcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canària, Pamplona, Sabadell, Santa Creu de Tenerife, Terrassa, Valladolid, Vigo i Vitòria.









En aquesta edició, tots els serveis creixen en valoració respecte a l'any passat. Després del subministrament d'aigua, els serveis més ben valorats pels ciutadans són la recollida d'escombraries i residus, amb el 65% d'acceptació; el transport públic i mobilitat, amb el 64% (passant del segon al tercer lloc respecte a l'any passat); la cura de parcs i jardins, espais públics i equipaments esportius, amb el 59% de satisfacció (sent aquest el servei que experimenta una millora més destacada); i, finalment, els serveis de neteja viària, que reben un nivell de satisfacció de tot just 48% i es mantenen com els més mal valorats.





Les comunitats autònomes més descontentes amb els seus serveis són Andalusia, que no aconsegueix arribar a l'aprovat (49%), Canàries (51%) i Balears (56%).





Com variacions significatives respecte al 2017, Balears precisament deixa de situar-se en l'últim lloc que ocupava el 2017 i ha millorat l'opinió dels seus ciutadans en 13 punts, fins al 56%.





En la banda oposada, les Canàries baixa al penúltim lloc de la classificació després decréixer el nombre de satisfets en un 10% respecte a la primera edició del Baròmetre.





CREIX L'ÍNDEX DE SATISFACCIÓ





El director general de OSUR, Ramiro Aurín, ha destacat que "el subministrament d'aigua, la recollida d'escombraries i el transport públic són les prestacions més ben valorades i en totes elles creix l'índex de satisfacció", mentre que "la neteja viària segueix sent l'assignatura pendent, ja que ni la meitat dels ciutadans els dóna un aprovat ".





Pel que fa al subministrament d'aigua, el servei més ben valorat pels espanyols, compta amb gairebé 7 de cada 10 ciutadans satisfets, només un 13% es mostra descontent.





Aquest any es mantenen respecte a l'edició anterior els aspectes més valorats del servei: amb un 69% d'acceptació, la qualitat general del servei (bon funcionament del comptador, la pressió, la continuïtat del servei ...); li segueix la qualitat de l'aigua subministrada, amb el 59% i el servei del clavegueram, amb un 53% de satisfacció.





En el transport públic i mobilitat, que obté una mitjana de satisfacció del 64% i una millora en la seva percepció de 5 punts respecte a l'any passat, els aspectes més valorats són l'estat i la neteja dels vehicles, amb un 75% de satisfacció ; l'accés als barris i la freqüència d'horaris de metro i tramvia, tots dos amb un 65%.