L'AMB aprova impugnar "in extremis" els comptes de 2017 d'Aigües de Barcelona

Va ser el tercer punt en la reunió del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana el passat 26 de febrer, però l'obsessió amb el servei d'aigua de l'AMB ve de lluny. Des que Colau va arribar a l'alcaldia de Barcelona, els 'comuns' han intentat per tots els mitjans propagar la seva idea que la gestió de l'aigua només pot ser pública.





Malgrat els resultats positius en eficiència, compromís social, preu i altres paràmetres d'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Integral de l'Aigua, el govern de l'AMB --format pel PSC i el grup Entesa, integrat per les "forces del canvi" dels municipis metropolitans-- decidir dimarts passat impugnar per la via judicial davant els tribunals mercantils els pressupostos de 2017 de l'empresa mixta.





En concret, la proposta va tirar endavant amb els vots favorables de PSC i comuns, que tenen majoria simple, més el vot positiu de la CUP i l'abstenció de la resta de grups (PP, Cs, PDeCat i els representants de Torrelles i Barberà).





Per avalar aquesta iniciativa, l'AMB esgrimeix el seu caràcter de soci a l'entitat (ostenta un 15% de participació) i el vot contrari als comptes anuals de 2017 que va presentar al consell d'administració de l'empresa el representant de l'àrea metropolitana.





La societat mixta està participada en un 70% per Aigües de Barcelona, en un 15% per l'AMB i en un altre 15% per Criteria, i realitza la gestió eficient del cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, transport i distribució, a més del servei de sanejament i depuració d'aigües residuals.





EL PP DENUNCIA EL DOBLE CRITERI DE LA IMPUGNACIÓ





L'únic polític que va alçar la veu d'una manera clara contra la impugnació --tot i abstenir-se en la votació-- va ser Alberto Fernández (PP), que va criticar que aquesta mesura arribés a la "foto finish" del calendari d'accions judicials, que segons va denunciar està a punt d'acabar.





A més, Fernández va declarar que no s'havien donat prou motius que justifiquessin la impugnació i que l'AMB exhibia una doble vara de mesurar en criticar els comptes de l'empresa publicoprivada.





En concret, l'AMB retreu a Aigües de Barcelona que no hi hagi proveït fons per a la multa que hauria de pagar si es declara nul·la la constitució de l'empresa, assumpte que està pendent de resoldre al Tribunal Suprem.





El polític 'popular' ha qüestionat aquesta justificació de la demanda perquè no té notícia que l'AMB, sòcia al 15% de l'operador, hagi realitzat cap provisió per respondre solidàriament d'aquesta eventual condemna.