El Reial Madrid s'acarnissa amb el cuer

El Reial Madrid va signar la seva nit més rodona de tota la temporada després de golejar (5-0) al Leganés, cuer de Primera Divisió, gràcies a un aclaparador inici de partit que va ser més que suficient per aixafar al seu rival i per seguir l'estela del líder FC Barcelona a l'onzena jornada de Lliga.





El Bernabéu es va oblidar de Bale, del 'no clàssic' i de tots els dubtes que havia deixat Mallorca. Tot es va resumir en vuit minuts d'autèntic frenesí que van fer esfumar qualsevol problema a Chamartín. Els merengues -malgrat no ser habitual- van demostrar més actitud que el seu rival, que va arribar enfonsat i desarmat al temple de la capital d'Espanya.





Luka Jovic, s'entrena com a golejador al Reial Madrid. / FOTO: @realmadrid





Els de Zidane es van agradar des de l'inici amb un futbol de quirats. Benzema va agafar la vareta i es va dedicar a repartir màgia entre els seus companys. El francès va ser l'arquitecte dels dos primers gols, tots dos separats per només un minut. El 1-0 va ser obra del jove Rodrygo, que té tot l'encert que li falta a Vinicius, i el segon va portar la signatura de Kroos.





El brasiler va reblar sol a l'àrea petita tot i la poblada defensa pepinera i l'alemany va entrar amb la espula per batre Soriano. Els dos gols, de tremenda qualitat, també van evidenciar la passivitat d'un Lega que va arribar al Bernabéu amb la ment posada en el seu final amb l'Eibar del proper diumenge. La imatge va ser realment dolenta.





Benzema va seguir reclamant els flaixos amb una semichilena que va estar a punt de suposar el tercer, fins i tot amb un xut arquejat des de la frontal. Tot eren bones notícies en un Reial Madrid que no va baixar el pistó tot i tenir el marcador del seu costat. Fruit d'això va ser el 3-0, cuinat per Hazard abans de ser travat a l'àrea.





Ramos va marcar el penal a la segona perquè va haver de repetir en considerar l'àrbitre que el porter del Lega s'havia avançat. El camero, que havia estat homenejado a l'inici, va tenir el seu moment de glòria i va acabar de matar un Lega que agonitzava al Bernabéu. El pla del tècnic interí Luis Cembranos va fer aigua per tots els costats.





El pitjor símptoma van ser aquestes tres úniques faltes que van fer els blanc i blaus en el primer assalt. L'apatia en defensa, els nombrosos canvis i l'estat anímic dels leganenses van impulsar als de Zidane, que van seguir traient al seu rival en l'àrea. Un veritable parc d'atraccions per al 13 vegades campió d'Europa.





A la segona meitat, el Madrid va aixecar el peu de l'accelerador, sobretot perquè ni el resultat ni el rival ho exigia. Això sí, Benzema seguia a la seva. Pilota a la fusta i quart de la nit. El gal va ser el gran protagonista tancant la seva gran actuació amb un gol des dels 11 metres. Un altre penal sense discussió. Omeruo fer caure a Modric quan aquest anava a empalar a Soriano.





TORNA MODRIC I PENAL





L'actual Pilota d'Or, que tornava a jugar després de lesió, va gaudir de bons minuts en un final de partit que va servir de festa al Bernabéu. Va entrar Isco i també un Jovic que va acabar trobant el seu primer gol com a madridista a un cop de cap perfecte que va connectar el regal de Carvajal. Només faltaven les garlandes perquè el rival va acompanyar a la perfecció.





Fins Courtois va tenir la seva parada de rigor per començar a reconciliar-se amb la grada. Jonathan Silva va intentar sorprendre al belga, però no hi va haver manera d'entelar la gran nit del Reial Madrid. La festa va ser completa per a un equip que comença a agafar força i aclareix tots els dubtes quan més ho necessitava i més qüestionat estava Zidane.