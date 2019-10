Zidane salva els mobles amb una victòria contra el Galatasaray

El Reial Madrid va redreçar el seu rumb a la Lliga de Campions després d'imposar-se aquest dimarts per un solitari 0-1 en la visita al Galatasaray turc en un partit decidit per un gol de Toni Kroos, amb protagonisme en accions puntuals de Thibaut Courtois i que no va aclarir massa els dubtes que tenallen a l'equip madridista.





El conjunt de Zinédine Zidane es jugava bona part del seu futur en la seva competició predilecta i va sortir airós amb tres punts que li fan acabar la primera volta segon amb quatre punts. La primera plaça, en poder del PSG, ja es preveu difícil i ara la missió de l'13 vegades campió d'Europa és la de no donar-se més ensurts.





Kroos va donar el gol de la victòria. / FOTO: @RealMadrid.





Aquest va guanyar per un escàs marge, que va haver de ser més gran per la quantitat d'ocasions que, de totes maneres, no van amagar un altre partit irregular d'un Reial Madrid que no va acabar de sentenciar per evitar la tensió final i on Courtois va realitzar un parell de parades de mèrit que van frenar d'inici a un rival que va mostrar que tampoc és un prodigi ofensiu.





Amb la sorpresa per aquesta 'final' del jove brasiler Rodrygo al front ofensiu del seu onze inicial, l'equip merengue va semblar tenir clara la importància del duel i va sortir agressiu per prendre el control des del principi davant un Galatasaray, que finalment es va blindar amb tres centrals.





L'equip turc va patir Inici amb la forta pressió de Valverde, Kroos i Casemiro, però, gairebé sense voler, va trobar les vies d'escapament que no acaba de tancar el 13 vegades campió d'Europa. En tot just un minut, Courtois va agafar aire en el debat sobre la porteria amb dues bones mans a un Florin Andone sense vigilància.





Aquestes ocasions van animar el sorollós Ali Sami Yen i als de Fatih Terim. S'acostaven minuts complexos per als visitants, quan aquests van replicar al contraatac. Rodrygo i Benzema van desaprofitar dues bones ocasions amb sengles suaus avisos a Muslera, però el tercer va donar avantatge al Reial Madrid. Un actiu Hazard va fer una paret ràpida amb Benzema i la seva passada cap enrere que semblava perdut va trobar la precisió alemanya de Kroos, en el seu partit 100 en el torneig, i la pilota, previ toc d'un rival, va acabar dins.





El 0-1 va tranquil·litzar una mica més al Reial Madrid. Sense atabalar al seu rival, va optar per la paciència a l'espera que els espais en la defensa local li generarien noves opcions. No obstant això, la millor va tornar a ser per al Galatasaray, amb Belhanda de nou lliure dins l'àrea, però el xut no va ser ni prou fort ni el col·locat per evitar altres bones mans de Courtois. Un xut de Hazard i un potent dalt de Benzema van ser les úniques visitants fins al descans.





EL REAL MADRID PERDONA





Per a la segona meitat, Terim va tornar a una defensa de quatre amb l'entrada de Sofiane Feghouli per Donk i va intentar achuchar més d'inici a la recerca de l'empat. El Reial Madrid va jugar amb el risc de deixar-se dominar, tot i que les millors ocasions van ser seus. Benzema, després d'una gran passada de Kroos, no va encertar, destorbat per Luyindula, ja Rodrygo, de menys a més, li va faltar més precisió en el seu pas enrere, a mig camí entre el '9' i Sergio Ramos, després d'un bon desbordi .





Cap es va assemblar a la qual va tenir Hazard, sens dubte la més clara per haver acabat amb la tensió. El belga, feliç amb espais, va estavellar la pilota al travesser després de driblar al porter uruguaià, en el que hauria estat la culminació d'una bona jugada entre Valverde i Benzema en un tram de bons minuts dels de Zidane.





El tècnic francès, fidel al seu manual, no movia a l'equip a la recerca de més frescor per als minuts finals ia falta de quart d'hora, amb el partit llavors només en direcció cap a la porteria de Muslera, el partit no estava tancat. Terim si havia esgotat tots els seus canvis, tots ofensius per llançar als seus ja sense miraments cap amunt.





Finalment, Zidane els va fer tots pràcticament d'una tacada. Vinicius (Hazard), James Rodríguez (Valverde) i Jovic (Rodrygo) van ser els elegits per uns minuts que es pressuposaven complicats per l'ajustat del marcador. Només dos cops de cap van ser l'amenaça a una victòria que almenys alleuja durant una setmana.