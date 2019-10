L'Estat demana investigar el Parlament per desobediència

La vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, ha explicat que la Mesa del Parlament català ha pogut desobeir l'advertència del Tribunal Constitucional (TC) que no debati sobre el dret d'autodeterminació ni sobre la Monarquia, pel que ha reclamat al tribunal que es dirigeixi a la Fiscalia perquè investigui si s'han comès delictes.









Així ho ha acordat el Consell de Ministres reunit aquest dijous. La Mesa del Parlament va admetre la setmana passada a tràmit una proposta de JxCat, ERC i la CUP on reiteraven la seva disposició a debatre sobre aquests assumptes malgrat l'advertència del TC que no ho fessin, en haver sentències prèvies d'aquest tribunal negant que puguin fer-ho .





L'assumpte va ser no obstant això admès a tràmit per la mesa del Parlament català. "Demanem al Constitucional que consideri si s'ha traspasdo aquesta línia, si ha desautoritzat el que ell mateix va fer i que es dirigeixi al Ministeri Fiscal per les conseqüències que es puguin tenir", ha afegit.





D'altra banda, el Govern central ha demanat un informe urgent al Consell d'Estat per impugnar el debat sobre la sentència del Tribunal Suprem que condemna els polítics jutjats pel procés.





"No correspon en el respecte a la separació de poders que cap parlament debati una sentència dels tribunals", ha dit Calvo, que ha deixat clar que el Govern acudirà al Tribunal Constitucional contra aquest debat encara que el Consell d'Estat no ho comparteixi (els seus informes no són vinculants per al Consell de Ministres).