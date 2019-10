La UE aprova l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva que va sol·licitar Espanya

La Unió Europea ha aprovat formalment aquest dijous el reglament pel qual s'autoritza l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva, una mesura que reclamava des de fa mesos el Govern espanyol per la situació negativa del sector i especialment després dels aranzels que els Estats Units aplica a productes agroalimentaris europeus.





En concret, l'ha adoptat els estats membre a nivell d'experts, una proposta de la Comissió Europea que ja va avançar el comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan, el passat 14 d'octubre.









En un comunicat, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha explicat que havia sollicitat aquesta mesura per respondre una situació del mercat caracteritzada per uns preus baixos i un nivell d'existències inicials "excepcionalment elevades", a la qual es va afegir la "incertesa actual" per la situació del comerç exterior i els aranzels imposats pels EE.UU. pels subsidis a Airbus.





Segons ha explicat el departament liderat per Luis Planas, el reglament no fixa una quantitat màxima d'emmagatzematge d'oli d'oliva ni tampoc un pressupost màxim per finançar la iniciativa.





No obstant això, estableix quatre licitacions consecutives per emmagatzemar les quantitats necessàries fins que s'aconsegueixi reequilibrar l'oferta i la demanda. Així, les dues primeres tindran lloc des del 21 fins al 26 de novembre i des del 12 fins al 17 de novembre, mentre que els dos següents seran ja el 2020: una, del 22 al 27 de gener i la darrera del 20 al 15 de febrer.





Cada operador podrà presentar una única oferta per cada categoria i per a una quantitat màxima de 50 tones. L'ajuda s'establirà per un període d'emmagatzematge de 180 dies i s'inclouen totes les categories d'oli d'oliva verge: verge extra, verge i llampant.