El vot per correu es desploma: es registren un 30% menys de peticions

Correus ha admès ja gairebé un milió de peticions de vot per correu per a les eleccions generals del pròxim 10 de novembre, una xifra provisional que és inferior en un 30% a la registrada en el mateix període previ als comicis del 28 d'abril.





A falta que aquest divendres acabi el termini per sol·licitar el vot per correspondència, la societat estatal ha informat que ja ha admès un total de 918.455 peticions de ciutadans que desitgen exercir per correu el seu dret al vot en les Eleccions a Corts Generals.





En les eleccions d'abril, també a falta d'un dia perquè es tanqués el termini, Correus havia gestionat 1.310.706 sol·licituds, fet que suposa una reducció del 29,92% en els actuals comicis. La dada definitiva d'aquella campanya es va elevar per sobre de dels 1,33 milions, i a les eleccions de juny de 2016 va ser fins i tot més alta i va arribar als 1,46 milions.









Fins aquest dijous, Correus ja havia lliurat 815.646 sol·licituds en les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral, l'encarregada de proporcionar la documentació electoral per exercir el dret al vot.





Les comunitats autònomes en les Delegacions del Cens s'han lliurat més sol·licituds de vot per correu han estat Andalusia, amb 140.913 peticions; Madrid, amb 135.681; i Catalunya, amb 84.786 sol·licituds.





Després de comprovar la inscripció dels sol·licitants en el cens, les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral de tramitar els enviaments amb la documentació electoral a l'adreça indicada per l'elector en la sol·licitud, amb caràcter certificat i urgent.





Correus distribueix aquesta documentació i es responsabilitza de realitzar almenys dos intents de lliurament en mà al propi destinatari, deixant l'avís perquè vagi a recollir-la a la seva oficina en cas de no haver estat possible realitzar el lliurament en persona.





El sol·licitant té de termini fins divendres, 8 de novembre, per dipositar el sobre amb el seu vot en qualsevol dels prop de 8.600 punts d'admissió amb què compta Correus a tot Espanya, en el seu horari habitual i, com a màxim fins a les 14 hores, d'acord amb la decisió d'ampliació adoptada per la Junta Electoral Central.





322.000 ELECTORS JA HAN VOTAT PER CORREU





Fins aquest dijous, la societat estatal ja ha posat a disposició dels electors 567.585 documentacions electorals i fins i tot ja s'han admès 322.140 vots per correu. En tot cas, Correus recomano no esperar fins a l'últim dia i aprofitar l'amplitud horària de les oficines postals.





De fet, per agilitar la gestió del vot per correu, les oficines postals obriran aquest diumenge de 9:30 a 14:30 hores i, a partir de dilluns, ampliaran el seu horari d'atenció al públic: obriran mitja hora abans i tancaran una hora més tard per agilitzar el vot per correspondència. Aquestes mesures es completaran amb l'obertura de les 112 oficines a les quals es preveu més afluència de forma ininterrompuda de 8 del matí fins a les 21:30 de la nit.





Per dur a terme aquestes tasques, Correus ha realitzat 4.050 contractes de reforç per a oficines i repartiment i està posant tots els seus mitjans logístics i tecnològics al servei de la gestió de les activitats que té encomanades en els processos electorals.





ALTRES TASQUES DE CORREUS





La col·laboració de Correus a les Eleccions s'estén també al repartiment de les targetes d'inscripció en el cens i als enviaments de propaganda electoral, a més de les comunicacions a membres de les meses electorals, enviament als Ajuntaments de la llista del cens, recollida de documentació el dia de les eleccions, etc.





Així, la Societat Estatal està distribuint les 34.870.482 targetes censals remeses per l'Institut Nacional d'Estadística a les llars dels ciutadans amb dret a vot el 10 de novembre, en què figuren les dades de la seva inscripció en el cens, així com el col·legi i la mesa de votació corresponent.





A més, des del 25 d'octubre fins al 8 de novembre, Correus repartirà els enviaments de propaganda electoral dels diferents partits i coalicions que concorren als comicis.