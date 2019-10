Messi torna a l'albiceleste després de la seva sanció de tres mesos

El davanter argentí del FC Barcelona, Leo Messi, torna després de la seva sanció de tres mesos a la llista de convocats de la selecció albiceleste de futbol per als partits amistosos contra el Brasil i l'Uruguai d'aquest novembre, segons ha anunciat aquest dijous el seleccionador nacional, Lionel Scaloni.





Messi, que va ser sancionat per tres mesos per les seves crítiques a la Conmebol durant l'última Copa Amèrica, està ja de tornada i és una de les cares noves per enfrontar-se a dues seleccions importants a manera de preparació per a les Eliminatòries de Sud-amèrica.









El Clàssic contra el Brasil es disputarà el 15 de novembre a l'Aràbia Saudita, i el duel contra l'Uruguai tindrà lloc quatre dies després a Israel. Partits en què estarà Leo Messi i també el 'Kun' Agüero, que torna a la selecció.





Algunes de les absències destacades són Mauro Icardi o Ángel Di María, però Scaloni ha cridat a altres noms d'importància com Otamendi, Lo Celso, Lautaro Martínez o Dybala.





La llista de convocats de l'Argentina està formada per Marchesín, Musso, Martínez, Andrada, Foyth, Saravia, Otamendi, Pezzella, Rojo, Kannemann, Tagliafico, Pérez, Rodríguez, Lo Celso, Paredes, Domínguez, De Paul, Acuña, Pereyra, Ocampos, Messi, Agüero, González, Alario, Lautaro Martínez i Dybala.