Sánchez obre la campanya presentant al PSOE com l'única opció per desbloquejar Espanya

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, s'ha compromès aquest dijous a protegir al treballador que falti al seu lloc laboral de manera intermitent però justificat després d'una sentència del Tribunal Constitucional que avala l'acomiadament en aquest cas i que el líder del PSOE ha titllat d'"inacceptable".





En un míting davant 3.000 militants i simpatitzants, segons l'organització, al centre esportiu Pi Montano de Sevilla, Sánchez ha anunciat que quan aconsegueixi formar Govern després de les eleccions del 10 de novembre proposarà un nou Estatut dels Treballadors que, entre altres coses , resolgui aquesta qüestió.





Sánchez ha arrencat la campanya a 10N a la mateixa província que va triar per a l'inici de les eleccions generals d'abril i on va aconseguir un escó més respecte dels seus resultats de 2016, pujant de 4 a 5 escons, a costa d'un descens de suports per Unides Podem.





L'elecció de Sevilla per a l'inici de la campanya busca per tant retenir el gran resultat aconseguit a l'abril. O en paraules de la ministra d'Hisenda i cap de llista del PSOE per aquesta circumscripció, María Jesús Montero, que va precedir Sánchez en l'ús de la paraula, que Sevilla torni a funcionar com a "talismà".









LA CAMPANYA A B DEL PP





Montero ha fet una crida a la mobilització i ha alertat dels intents del PP, a través d'una campanya de notícies falses difoses en xarxes socials, d'intentar desmobilitzar el vot d'esquerres perquè saben que, si la gent d'esquerres va tota a votar , guanyen les eleccions.





Sánchez ha incidit després en el mateix missatge i ha acusat els populars de caminar "enredant en els facebook, twitter i whatsapp" fent-se passar per gent d'esquerres que simula estar indignada i decidida a no anar a votar, amb l'objectiu de encoratjar la desmobilització entre els votants progressistes.





"No té remei aquest PP. Es finançaven irregularment i ara fan campanyes a B", ha denunciat abans d'instar a que "ni un vot es quedi a casa, ni es perdi en altres formacions polítiques". "Qui vulgui desbloquejar la situació, aquí hi ha el PSOE", l'únic partit capaç de formar un Govern fort i amb equips i un full de ruta clar per transformar el país en els propers anys, ha remarcat.





"Portem molts mesos perdent el temps. El 10N la disjuntiva és ben urgent: govern si o si, desbloqueig si o si i estabilitat sí o sí", ha assenyalat Sánchez, per a qui el principal problema que té Espanya és el bloqueig polític, ja que sense enderrocar abans aquest "mur" no es podran abordar reptes com l'ocupació, el canvi climàtic, les pensions o la carestia de l'habitatge.





Davant d'unes formacions polítiques que només tenen un projecte "per a les pròximes dues setmanes" i que consisteix simplement en "frenar el PSOE", Sánchez ha exposat part del seu full de ruta, que passa, entre altres qüestions, per derogar l'actual llei educativa, fomentar la Formació Professional, seguir pujant el Salari Mínim Interprofessional i tallar la precarietat en l'ocupació.





També ha posat en valor la "capacitat de reacció" que, al seu parer, el Govern ha demostrat davant el "atropellament aranzelari" decretat per l'Administració nord-americana de Donald Trump i que s'ha traduït en mesures de protecció per als jornalers andalusos.

Mesures que demostren, sota el seu punt de vista, que quan governen els socialistes "el progrés és cosa de tots" perquè no accepten que "ningú es quedi enrere".





Encara que totes les enquestes donen al PSOE com a primera força el proper 10 de novembre, Sánchez ha alertat que les eleccions no es guanyen en les enquestes i ha recordat que, ara per ara, els socialistes tenen el mateix nombre de vots que la resta de formacions polítiques, és a dir, zero.





Tot i que la campanya no arrenca de manera oficial fins aquesta mitjanit, en aquesta ocasió el PSOE no ha organitzat cap acte amb motiu de la tradicional enganxada de cartells i ha optat pel costum, cada vegada més arrelada, d'avançar el míting central d'inici de la campanya a la tarda anterior.