Asens es reivindica com l'única opció útil per defensar el federalisme

El candidat dels comuns al Congrés, Jaume Asens, s'ha reivindicat aquest dijous com a opció útil del republicanisme d'esquerres per rescatar "els valors del federalisme i la plurinacionalitat que ha abandonat el PSOE", i ha defensat l'Espanya antifeixista i dels dirigents de Podem Pablo Iglesias i Irene Montero, davant de l'Espanya borbònica i del que defineix 'trio de Colón', en referència a PP, Cs i Vox.









Hi concorren per a la llibertat dels dirigents independentistes presos, el diàleg i les solucions, ha dit per obrir la campanya electoral --oficialment comença aquest divendres que en un acte a la Nau Bostik de Barcelona, on ha intervingut la candidata dels comuns a Senat, Rosa Lluch, i la número 2 per Barcelona al Congrés, Aina Vidal, davant unes 200 persones, inclosa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





Asens ha assegurat que, en començar la passada campanya de les generals, tenien la voluntat de governar però no ho van aconseguir principalment pels socialistes, als quals acusa de desconnectar emocionalment amb gran part dels catalans --no només independentistes, sinó també federalistes i autonomistes, segons ell--, i de tapar promeses incomplertes amb la "amenaça del 155".









CRÍTIQUES A JXCAT I ERC





Ha demanat un govern que persuadeixi i no una paret, i ha carregat també contra JxCat i ERC, que formen un Govern que "s'amaga darrere del senyor Buch" --el conseller d'Interior--; i Lluch ha demanat acabar amb la violència i amb el bloqueig, en una situació en la qual veu el diàleg possible ia més estrictament necessari.





Lluch ha afirmat que mai s'hagués imaginat fer campanya electoral --ha dit que de petita acompanyava el seu pare, el ministre víctima d'ETA Ernest Lluch--, i que aporta experiència a la candidatura.





Aina Vidal ha cridat els enfadats que no volen votar que no es quedin a casa, i ha dit als que volen votar socialistes o republicans, amb el nas tapat, que aquests partits els han enganyat: "Faré un 'spoiler': el partit socialista falla", perquè li falta voluntat i ganes d'impulsar mesures amb les quals es va comprometre, segons ella.