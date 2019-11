El Financial Times escull CaixaBank com a millor entitat de banca privada

CaixaBank ha estat escollida 'Millor entitat de banca privada a Espanya el 2019' per les revistes 'The Banker' i 'PWM', del Grup Financial Times, en els Global Private Banking Awards, segons un comunicat de l'entitat, que rep aquest guardó per primera vegada.

'The Banker' també atorga els Tech Projects Awards a projectes d'innovació d'entitats financeres, i aquest any ha premiat a CaixaBank en la categoria Delivery Channels pels seus caixers automàtics biomètrics, "primers al món a permetre reintegraments mitjançant reconeixement facial i sense tenir d'introduir el PIN ".





Aquest mateix any, els PWM Wealth Tech Awards de la revista 'PWM' van premiar a CaixaBank Banca Privada com 'Millor entitat de banca privada en el món per la seva comunicació digital al client'.





El negoci de banca privada de l'entitat té uns 60.000 clients a Espanya, gestiona uns 65.000 milions d'euros en actius, té 52 centres a Espanya i combina el servei de les més de 4.500 oficines del grup.





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, es premia un model de negoci "innovador, centrat en les necessitats de cada client, amb un gran equip" de professionals i integrat a la xarxa comercial que potencia les capacitats del grup.