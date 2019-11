Picabaralla durant el debat a 7 per les maneres d'entendre el feminisme

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, la de Podem, Irene Montero i el d'ERC, Gabriel Rufián, han instat la portaveu del Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, a rectificar i que accepti que sol un "sí" explícit significa "si" en el consentiment entre homes i dones.





La candidata popular s'ha reafirmat que "no tot el que no sigui un sí és un no" i ha contraatacat recordant que ja hi ha més dones assassinades en el que va d'any, amb Pedro Sánchez a la Moncloa, que en tot l'any passat complet.





Aquest és un dels assumptes que ha centrat part del debat electoral que han mantingut els portaveus de PSOE, PP, Ciutadans, ERC, PNB i Vox a Televisió Espanyola, el primer que s'ha produït de l'acabada d'estrenar campanya per a les eleccions del proper 10 de novembre.





La primera a 'atacar' ha estat la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, que ha recordat l'últim assassinat d'una dona que ha tingut lloc avui i la sentència de la 'manada de Manresa' que es va produir ahir i va condemnar els acusats per abusos i no per violació .





Lastra ha deixat clar que cal reformar la Llei perquè només un "sí" sigui un "sí" i no es tornin a veure casos com la sentència d'ahir. Ha afirmat que no anava a demanar a Álvarez de Toledo que rectifiqués la seva opinió perquè sabia que no ho anava a fer, però sí l'ha instat que adquireixi el compromís del PP de donar suport a la modificació del Codi Penal perquè només sigui "sí" quan hi ha un "sí" explícit.





A més, ha etzibat a la candidata del PP que "parlar de dones no és ser feminista". "Donisme no és feminisme", l'ha dit.





No obstant això, Cayetana Álvarez de Toledo li ha demanat que no la faci emplaçaments perquè el PSOE "no governarà" i s'ha reafirmat en la seva opinió que "no tot el que no sigui un sí és necessàriament un no" i ha atacat al PSOE per l'afirmació realitzada per la vicepresidenta en funcions Carmen Calvo que el feminisme és d'esquerres - "no bonica, ens ho hem currat", ... va dir Calvo.





Segons la portaveu del Grup Popular, el que més mal fa al feminisme és aquesta manera d'entendre el feminisme. En la seva opinió, el discurs que fan els populars és per educar les dones a ser forts i per conviure amb els homes, no perquè pensin en els homes només com algú que els va a fer mal. "No només el PSOE protegeix les dones i s'ocupa d'elles", ha dit.





En aquest sentit, ha retret a la portaveu socialista que han mort 51 dones assassinades en el que va d'any, amb Pedro Sánchez a la Moncloa "que no governant, que no ha governat", que és més que en tot el passat exercici. "Tot xerrameca, els fets i realitats desmenteixen els seus discursos", ha deixat anar a Lastra.









La portaveu de Podem, Irene Montero, també ha instat a la popular a que rectifiqui: "Tota Espanya pensa que et vas equivocar", l'ha dit. Davant el que Álvarez de Toledo li ha dit que el seu pensament és "totalitari" perquè no totes les dones en l'esquerra pensen com la dirigent del partit morat. "El meu partit no és una secta", ha insistit la candidata del PP.





El portaveu del PNB, Aitor Esteban, no ha entrat a polemitzar sobre l'assumpte, però si que s'ha mostrat a favor de la reforma de la Llei perquè "solament un si sigui si" perquè els casos de Pamplona o Manresa són "terribles ".





CIUTADANS REBUTJA QUE NOMÉS PSOE I PODEM SIGUIN FEMINISTES





Però el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, sí que ha demanat a la popular es "replantegi" la seva postura perquè "hi ha molta gent a la qual se li regira l'estómac".





La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas García, per la seva banda, ha retret a PSOE i Podem que creguin que només elles són feministes i ha recordat que a ella la van fer fora de la manifestació del 8 de març.





Sobre aquest assumpte, el candidat de VOX, Iván Espinosa dels Monteros, ha expressat la seva màxima repulsa contra els assassins de dones i ha reclamat la "cadena perpètua" per violadors i assassins. Però ha aprofitat el seu torn per parlar d'immigració, criticant que l'hi havien prohibit, i ha culpat de la inseguretat als carrers als MENAS.





RECRIMINEN AL PSOE NO COMPLIR EL QUE PROMET EN CAMPANYA





En el capítol econòmic, els partits de l'oposició van recriminar al PSOE que mai compleix el que promet en campanya. "El PSOE, quan arriba al govern, fa el contrari", ha resumit Irene Montero, que considera que les propostes econòmiques de Podem són les que no deixaven dormir a Pedro Sánchez.





També Gabriel Rufián va retreure al PSOE que no hi hagi derogat les reforma laboral del Govern Rajoy com havia promès, mentre que Inés Acostades ha assenyalat que, en aquest any i mig de Govern socialista, Sánchez "no ha tret pressupostos, ni reformes ni pactes, només a Franco en plena campanya, però sí que ha ficat a 300 endollats a les institucions ".





Cayetana Álvarez de tolerar, que s'ha declarat "commoguda" en veure que ERC parlava de propostes econòmiques per a Espanya després d'haver "arruïnat" Catalunya, va presumir que el PP és "l'únic partit que té provada la seva capacitat per gestionar l'economia".





Aquesta 'bona gestió' va ser posada en qüestió tant per Ciutadans com per Vox, que va recordar que amb Mariano Rajoy va pujar el deute un 50%, el que deixa "lligats de peus i mans" als governs posteriors. I abans de rebaixar impostos, Espinosa dels Monteros va advocar per reduir la "despesa improductiva" de l'Estat, sobretot en l'àmbit polític de les comunitats autònomes. En això va abundar també Acostades, defensant la finalitat de "xiringuitos" polítics.





Davant de les rebaixes fiscals defensades per PP i Cs, Adriana Lastra ha subratllat que no és cert que s'augmentin els ingressos quan es baixen els impostos, sinó que s'acaben retallant els serveis públics i agreujant les desigualtats. "Els que parlen de baixar impostos i mantenir els serveis públics, menteixen i ho saben", va proclamar.





També Aitor Esteban va posar en dubte la rebaixa generalitzada dels impostos i ha advocat per una política fiscal progressiva i equitativa. A més, ha rebutjat que la competitivitat es pugui aconseguir amb baixos salaris i va defensar l'ampliació del subsidi de l'atur fins als 36 mesos.