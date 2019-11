El debat de portaveus del Congrés posa en escena el bloqueig polític de cara al 10-N

Durant el debat a set a RTVE els partits han mantingut les seves posicions sobre els pactes que poden produir-se després de les eleccions generals del 10 de novembre, en què ERC ha esperat que el candidat socialista quedi afeblit perquè "només amb un Pedro Sánchez feble s'arribarà a dialogar "sobre Catalunya.





No hi ha hagut sorpreses sobre futurs acords en l'última part del debat celebrat entre els portaveus al Congrés de PSOE (Adriana Lastra), PP (Cayetana Álvarez de Toledo), Ciutadans (Inés Acostades), Unides Podem (Irene Montero), Vox ( Iván Espinosa dels Monteros), ERC (Gabriel Rufián) i PNB (Aitor Esteban).





El PSOE ha insistit que no acceptarà la 'gran coalició' amb el PP, que ha recalcat per la seva part que no s'abstindrà a favor de Pedro Sánchez. Ciutadans ha apostat per un pacte amb els populars i Unides Podem ha reivindicat un govern en coalició d'esquerres. El PNB per la seva banda s'ha mostrat sempre disposat a dialogar i Vox ha subratllat que l'únic que amb seguretat mai pactarà amb el PSOE és ell.

















PODEM S'ARROGA ELS NÚMEROS DE LA MOCIÓ DE CENSURA





Lastra i Montero s'han culpat del fracàs de les negociacions per formar govern. Per a la portaveu de Podem, el PSOE vol el pacte entre els dos partits i "l'únic" que no ho accepta és Sánchez, "que l'única vegada que ha estat president és quan nosaltres li vam fer els números de la moció de censura". Lastra ha rebutjat aquesta interpretació i ha apuntat a Podem que "la revolució es fa des del BOE, no des de Twitter".





Rufián li ha retret també a Montero que s'apropiï de l'èxit de la moció de censura - "vam ser 180", en referència als diputats que la apoyaron- i ha apostat per un resultat "feble" de Sánchez a les generals, perquè entén que "només així" s'obrirà el diàleg sobre Catalunya.





Álvarez de Toledo ha reiterat el 'no' del seu partit a cap fórmula que faciliti el Govern a Sánchez i ha carregat contra Ciutadans, per haver-se negat a formar Espanya Suma, i contra Vox, perquè "ajuda a Sánchez" en presentar a tot el país i dividir el vot.





PICABARALLA PNB-VOX





Per Ciutadans, Acostades ha rebutjat que es doni per suposada la victòria del PSOE i ha apuntat que tampoc a Andalusia es preveia el "cop" de Susana Díaz. Ha apostat per un govern del seu partit amb el PP, però també per grans acords d'Estat.





Finalment, Esteban i Espinosa dels Monteros han mantingut una picabaralla al cridar franquista el primer a Vox i xenòfob i racista el segon al PNB, després de llegir textos del fundador del partit nacionalista, Sabino Arana. "Parlarem amb tothom, però amb franquistes no", ha dit Aitor Esteban. "Nosaltres amb racistes, tampoc", li ha replicat Espinosa dels Monteros.