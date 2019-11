Greta Thunberg 'fa autoestop' per poder acudir a la Cimera del Medi Ambient a Madrid

"Resulta que he viatjat per mig món en el sentit equivocat :) Ara necessito trobar una forma de creuar l'Atlàntic al novembre ... Si algú pogués ajudar-me a trobar transport, l'hi agrairia molt".





Amb aquestes paraules, Greta Thunberg, l'activista ecologista de 16 anys, va demanar ajuda a Twitter per poder assistir a la Conferència sobre Canvi Climàtic de Nacions Unides (COP25) de Madrid, que se celebrarà del 2 al 13 de desembre.









L'error de navegació no va ser de Greta i tot es deu a un canvi publicat per la mateixa ONU que, al setembre, li va donar l'escenari per a un emotiu discurs sobre la inacció de la societat davant els perills de l'escalfament global. Aquest divendres, Patricia Espinosa, Secretària de l'ONU per al Clima, va anunciar que la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25) tindrà lloc a Madrid, Espanya. Se suposava que l'esdeveniment seria a Xile, però les protestes al país van portar al president xilè Sebastián Piñera a abandonar l'organització.





EL GOVERN LI OFEREIX AJUDA





El Govern ha ofert ajuda a l'activista sueca perquè pugui creuar l'oceà Atlàntic de nou i acudir a la COP25 després de la renúncia del Govern xilè.





Així ho ha manifestat la ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, en una publicació al seu compte de Twitter, en què ha destacat que "seria genial" tenir a l'activista a Madrid.









Així mateix, la ministra en funcions ha ressaltat que Greta Thunberg ha fet un "llarg viatge" i ajuda a tots a "generar preocupació, obrir ments i millorar l'acció".





REDUIR LA PETJADA ECOLÒGICA





Per estar present a la seu de les Nacions Unides, Greta va anar a Nova York en un criticat viatge en vaixell. L'objectiu era evitar volar a causa de la contaminació. Després de la seva presència a l'ONU, Greta va començar una gira pel continent americà i va assistir a diverses protestes pel clima, un viatge que la va fer passar per Canadà i que ara està a mig camí de Sud-amèrica.

El pla del viatge era arribar a Xile per ser present a la COP25 i no hi havia data de tornada a Europa. Ara ha de tornar al seu continent abans.





Segons la 'CNN' , Greta no va ser l'única persona a la qual li van canviar els plans a causa de la decisió de Piñera. 36 joves activistes es troben actualment en un veler a l'Atlàntic i hauran de tornar a Europa. Els joves havien sortit d'Amsterdam a principis d'octubre i s'esperava que arribessin a Xile a finals de novembre.