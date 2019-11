La Junta Electoral assenyala que la presència de la Família Reial "no té cap contingut electoral"

La Junta Electoral Provincial (JEP) ha avalat que el Felip VI i la Família Reial presideixin aquest dilluns 4 de novembre l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) encara que es faci durant la campanya electoral.





És una resolució d'aquest dissabte i en resposta a sengles peticions de JxCat i d'ERC -presentades dijous i anunciades per tots dos divendres- perquè la Junta impedís l'acte.





La JEP al·lega que és una visita institucional; que la petició de les dues candidatures de limitar el discurs del rei no té fonament legal ni constitucional "per pressuposar que no va a guardar els deures de neutralitat política", i que el cap de l'Estat no té cap adscripció política.





A més, nega a ERC i JxCat que la visita contravingui l'article 50 de la llei electoral (Loreg), perquè l'acte "no té cap contingut electoral".





Les dues candidatures demanaven ajornar l'acte al·legant que es garanteixi un procés electoral amb "imparcialitat, objectivitat, igualtat entre tots els actors i transparència".





Les seves peticions afegien que, si la visita no es posposava, es demanés a la Casa Reial limitar la seva actuació "a l'estricta lliurament dels premis als guardonats, sense que en les seves intervencions puguin fer valoracions o consideracions que puguin atemptar contra l'obligada imparcialitat que han de mantenir".