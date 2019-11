Álvarez de Toledo: "Hem estat profundament anticatalans, perquè acceptem al nacionalisme com a animal de companyia"

La candidata al Congrés del PP per Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo ha demanat "perdó en nom del PP" aquest dissabte, per l'actitud del seu partit davant el nacionalisme català en els darrers anys, i també ha demanat disculpes el líder dels populars catalans , Alejandro Fernández.



Ho ha dit en l'acte 'Homenatge a la resistencia en Cataluña', en què també han intervingut el president del PP català, Alejandro Fernández; exdiputats catalans, i personalitats i membres de la societat civil.



"No es demana perdó en genèric ni es demana perdó en nom d'altri. Es demana perdó, i jo demano perdó, en nom del PP. Hem estat profundament anticatalans, perquè acceptem al nacionalisme com a animal de companyia", ha afirmat.

















Segons la seva opinió, a Catalunya els constitucionalistes van quedar desemparats a partir de 1978 "més que els demòcrates" al País Basc, ja que als segons se'ls donava suport a la resta d'Espanya mentre als primers se'ls ignorava, ha dit.



"A Catalunya els anys de plom han durat pràcticament fins ara. I això va passar perquè el fals pacifisme de Pujol es va desenvolupar com un mantell d'angora calentet", contra el qual no es van alçar públicament els representants polítics fins al 2017, amb les primeres manifestacions constitucionalistes , segons ella.



Ha defensat que l'independentisme és reaccionari, que "ha fracàs i només li queda la violència" i l'esperança que de les properes eleccions surti un govern que segueixi presidit pel socialista Pedro Sánchez.



També ha preguntat al president en funcions quines mesures prendrà perquè no es produeixi una ocupació dels centres electorals per part d'independentistes el 10N: "Està en condicions i té la ferma voluntat de garantir l'ordre democràtic a Catalunya?".



Ha demanat al PSOE que deixi les seves "viscosos càlculs 'icetistas" i doni suport als cossos i forces de seguretat de l'Estat, i ha assegurat que si arriba al Govern li agradaria donar una medalla al mèrit constitucional als catalans que han defensat l'ordre constitucional .





ALEJANDRO FERNÁNDEZ





Alejandro Fernández ha dit que la finalitat de l'acte d'aquest dissabte és fer autocrítica: "Segueixo pensant avui que el full de serveis del PP a la democràcia espanyola, ahir i avui, és absolutament incomparable, però en relació amb el nacionalisme català hem comès errors gravíssims ".



Per això ha volgut demanar perdó textualment i "reconèixer sense matisos, sense excuses i sense draps calents" que el PP no va donar suport prou a aquests crítics amb el nacionalisme -als que en el seu moment es va titllar de friquis, ha dit- , i als regidors del seu partit.



Ha advertit que no tots comparteixen que la crítica sigui necessària o "electoralment útil", encara que segons ell el PP a Catalunya torna a créixer, de manera moderada, perquè finalment han fet un correcte diagnòstic de la situació.





ALEJO VIDAL QUADRAS: FALTEN "PSIQUIATRES"





L'expresident del PP a Catalunya i exvicepresident del Parlament Europeu Alejo Vidal Quadras -que des de 2015 no milita en cap formació- ha dit que portava 23 anys esperant que el que va ser el seu partit faci l'autocrítica que ha fet aquest dissabte.



Segons ell, el problema de Catalunya no és ser una nació sense Estat sinó "no tenir suficients psiquiatres", i que s'han inventat enemics per justificar un concepte de nació de tall ètnic que al seu judici va començar amb l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol .



"En aquell moment vaig comprendre que la meva vida prenia ple sentit: oposar-me a aquest horror!", I ha advocat per la intervenció de l'autonomia i un govern de concentració.



Segons la seva opinió, avui Catalunya està dividida en dues meitats -independentistas i no independentistes- que estan igualment furiosos perquè cap ha aconseguit el que volia: "Per tant han aconseguit el que originalment volien: un sol poble!", Ha ironitzat, entre aplaudiments.





ALTRES INTERVENCIONS





L'escriptor Arcadi Espada ha afirmat que està "en possessió de la raó i de la veritat" en la crítica al nacionalisme, i que avui ho sap tot sobre el món i la seva gent gràcies a haver analitzat aquest moviment, especialment en el seu llibre 'Contra Cataluña '.



En un vídeo, l'actor i director teatral Albert Boadella ha dit que durant el franquisme "el virus estava cristal·litzat però ja existia", i que es va desenvolupar, segons ell, sota l'empara de l'Església catalana i Pujol, a qui literalment ha acusat de corrompre a la ciutadania catalana, ia una part de la de tot Espanya.



La exeurodiputada d'UPyD i impulsora de Cs Teresa Giménez Barbat ha explicat que a Brussel·les li va ser molt difícil fer entendre que no tots els catalans són nacionalistes; i que fins a l'1-O molts polítics d'altres partits no es van significar contra aquesta ideologia: "Hem estat molt covards en les institucions europees".



També han intervingut l'exdiputat, promotor de SSC i president de l'associació Impulso Ciudadano, José Domingo; el periodista i exdiputat de Cs al Parlament Antonio Robles; l'expresidenta de la Asociación por la Tolerancia Marita Rodríguez; l'escriptor Santiago Trancón; la presidenta de l'Asemblea por una Escuela Bilingüe i membre d'Impulso Ciudadano, Ana Losada, i la presidenta de S'ha acabat i estudiant universitària, Julia Moreno.