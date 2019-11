El Barça torna a perdre contra el Llevant

El FC Barcelona ha caigut aquest dissabte davant el Llevant al Ciutat de València (3-1) en la dotzena jornada de Laliga Santander, després de desaprofitar un gol d'avantatge de Leo Messi, en un duel en què tres gols en vuit minuts després del descans van permetre als de Paco López donar-li la volta al xoc i endossar al quadre culer una nova derrota al seu feu.

MÉS INFORMACIÓ El Barça de Messi aixafa el Valladolid i recupera el lideratge en Laliga





El conjunt blaugrana havia caigut en dos dels seus tres últimes visites a Orriols, i la derrota en terres llevantinistes que s'està convertint en tradició. El 0-1 d'avantatge al descans, gràcies a un penal convertit per l'astre argentí, es va esfumar en dos minuts de fos a negre a la represa, que acaben amb una ratxa de cinc victòries consecutives.





Amb ple en el feu valencià, el quadre de Paco López va sortir sense complexos, disposat a discutir-li el protagonisme a un Barça que va saltar al camp amb el retorn a la titularitat d'Antoine Griezmann com a principal novetat. Així, va pressionar sense fissures la sortida de pilota dels de Valverde per aguaitar la meta de Ter Stegen, que va sortir de punys en l'ocasió més perillosa per als locals.





Va ser a mitjans de la primera part quan el quadre català va començar a despertar ia treure profit de les imprecisions dels valencians, amb Griezmann inaugurant les ocasions amb un xut que va sortir fora. A la mitja hora, Aitor va treure el peu per desbaratar una altra gran oportunitat del davanter francès després de rebre una bona passada entre línies de Messi.





Un altre gran passada filtrat per Nélson Semedo als 36 minuts va desembocar en la jugada del gol culer; el lateral portuguès es va internar a l'àrea i va ser derrocat per Miramón, de manera que el col·legiat no va dubtar a decretar penal. Des dels onze metres, Leo Messi la va posar a l'escaire esquerra, lluny d'Aitor, per anotar per cinquè partit consecutiu.





No obstant això, el Barça rebaixava l'eufòria en veure que Luis Suárez, que minuts abans havia rebut una entrada al soli de Clerc, demanava el canvi i deixava el seu lloc a Carles Pérez. Mentrestant, Miramón es rescabalava del gol visitant al rebutjar en línia de gol un xut de Messi, amb el que van marxar a vestidors.





Lluny de desmoralitzar, el gol va esperonar després del descans als jugadors llevantinistes, que van olorar sang en els nervis inicials de la defensa barcelonista. Un rebuig a mig camí va oferir l'oportunitat als de Paco López, que van recuperar l'esfèric perquè Morales, des de la frontal, servís per a Campanya, que va batre al porter alemany (min.60).





Els de Valverde, noquejats, no van ser capaços de reaccionar i només dos minuts més tard van rebre un nou cop, quan Borja Mayoral va armar un potent xut al que Ter Stegen no va aconseguir arribar a pesar de l'estirada (min.62). La sentència, al 68, la va posar Radoja, en un rebuig que després de tocar en Busquets es va colar al fons de la porteria culer.





El eufòric Ciutat de València només es va silenciar breument en un tant d'orgull ferit de Messi al 75, però va esclatar de nou quan el col·legiat Hernández Hernández ho anul·lava per posició antireglamentària de Griezmann a la recepció.