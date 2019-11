La Justícia rebutja la possibilitat d'adaptar la jornada laboral per conciliar

El Govern de Pedro Sánchez va aprovar el mes de març, quan encara estava en funcions, la flexibilització d'horaris dels treballadors o com se li va cridar "jornada a la carta". Es tractava d'una reforma de l'Estatut dels treballadors que permetia a aquests a poder adaptar la seva jornada a les necessitats de conciliació dels empleats. Doncs bé, la Justícia espanyola sembla que no ho veu amb bons ulls.













Diferents sentències judicials estan rebutjat aquesta possibilitat. De fet, quan els treballadors han demanat adaptar la seva jornada i les empreses s'han negat, això ha acabat en tribunals i els segons guanyen davant dels treballadors. La majoria de caps en aquests casos consideren que si les empreses al·leguen que l'adaptació de la jornada del treballador causa problemes econòmics o bé genera dificultats organitzatives, la companyia pot negar-se a flexibilitzar l'horari.





Una ruïna per a totes aquelles persones que davant la reforma de l'article 34 del Reial decret llei 6/2019 veien la possibilitat de conciliar la vida laboral i familiar, cosa que s'està reclamant des de fa anys i que sembla impossible d'aconseguir.





La llei estableix que els treballadors que així ho desitgin poden presentar una oferta de nou horari, se suposa més flexible, per poder conciliar, sempre que siguin "raonables" i s'adapti a les necessitats organitzatives i / o productives de l'empresa. A partir d'allí, la companyia té un marge de 30 dies per negociar amb els seus empleats sobre aquestes modificacions horaris. I és precisament allà on estan sorgint els problemes.





Moltes empreses estan al·legant que les propostes presentades pels treballadors no s'ajusten a les necessitats organitzatives o productives de l'empresa, de manera que els casos acaben en mans de jutges que, per ara, prefereixen donar la raó a les companyies que als empleats .