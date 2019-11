Sánchez adverteix de les "conseqüències penals" davant d'un possible boicot durant la jornada de reflexió

El president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la presidència, Pedro Sánchez, ha advertit als independentistes que estiguin plantejant-boicotejar la jornada de reflexió ocupant col·legis electores que "han de saber que les conseqüències penals d'aquest tipus d'actuacions són molt importants ", i ha explicat que contemplen qualsevol tipus d'escenari.













El candidat a la presidència ha afirmat que una de les seves prioritats si repeteix en el càrrec és resoldre la crisi de convivència a Catalunya, i ha retret que la reunió de Pedralbes amb Torra va ser "manipulada per l'independentisme".





"Vam pactar una declaració i el senyor Torra apareix amb un paper i posa totes les coses que diu sobre l'Estat opressor ... Però l'important és establir les bases de la confiança i el diàleg. Estic convençut que es va a aconseguir", ha destacat.





Sánchez ha demanat a l'independentisme que faci autocrítica: "Si no fan autocrítica difícilment pot haver-hi un clima de diàleg", tot i que creu que són unes premisses que l'independentisme no està disposat a complir.





En una entrevista aquest diumenge a La Vanguardia, el president del Govern en funcions ha afirmat que crida l'atenció que el president de la Generalitat, Quim Torra, exigeixi diàleg "quan ell mateix no l'aplica davant polítics de forces que no són independentistes".





"En el moment en què el president Torra no descarta la via unilateral, no condemna sense embuts la violència, posa en solfa la tasca de les forces de seguretat davant els atacs dels violents, hi ha poc de què parlar", ha assegurat.





El candidat socialista ha qualificat el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, d ' "independentista raonable", encara que ha sostingut que ERC forma part del Govern i els ha acusat d'estar alineats amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





Sánchez ha apuntat que no li faria res dialogar amb Torra "perquè això significaria que hi ha una bona notícia, que han condemnat sense embuts la violència, que ha reconegut la legalitat democràtica ia l'altra part de la societat catalana que no és independentista".





Finalment, el líder del PSOE ha assegurat que confia en els Mossos d'Esquada, ha qualificat la seva actuació en les protestes després de la sentència de "molt positiva i esperançadora", i ha defensat la seva professionalitat per a garantir la seguretat i la llibertat.