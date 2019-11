Miquel Iceta ataca a ERC per dir que Pedro Sánchez "no té principis"

El líder del PSC, ha preguntat a ERC des de Mataró el següent: "Si Pedro Sánchez no té principis, perquè volen que governi?" en un acte de campanya dels socialistes catalans.

















Miquel Iceta, ha erigit aquest dijous als socialistes com el partit capaç de redirigir la situació a Catalunya i tota Espanya: "Això només podem solucionar nosaltres. Podem derrotar la dreta i l'independentisme. Som els únics ".





Ha cridat a la participació i no cedir "a la campanya del PP que busca desmobilitzar els progressistes perquè sap que només així poden aspirar a governar", en obrir la campanya --que comença el divendres a les 00.00-- a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i que ha compartit amb el candidat al Senat, Manel Cruz, amb l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, i la número 3 per Barcelona al Congrés, Mercè Parea.





Cruz ha parafrasejat a la número 1, Meritxell Batet, absent per indisposició: 'O debat o debat'; ha afirmat que per debatre fan falta dues; ha avisat el president Quim Torra: "Dialogar no és condescendir a les seves exigències, sinó buscar condicions per viure junts", i ha destacat que els socialistes no volen guanyar a costa de la convivència, i que busquen l'acord en comptes de la divisió, que és just el contrari que plantejar preguntes binàries, ha afegit.





NÚRIA MARÍN



Marín destacat l'aposta pel diàleg, el respecte i la llei dels socialistes enfront de "Vox parlant de l'Estat d'excepció, Cs parlant del 155 passi el que passi i el PP, de la Llei de Seguretat, i mentre Torra prefereix que en Madrid hagi un pacte de les forces polítiques de dretes, perquè pensen que com pitjor aquest govern millor per a l'independentisme ".





S'ha referit a les sentència de l'1-O i ha dit respectar que hi hagi qui la consideri injusta i se senti indignada: "Entenc la discrepància política, però aquesta discrepància no es pot resoldre la violència ni tallant autovies, les vies del tren ni impedint que els aeroports funcionin amb normalitat, ni amb barricades ni tancant les universitats: d'aquesta manera l'únic que aconseguim és dividir-nos ".





L'acte ha transcorregut a uns 350 metres del recinte de la Farga, on Vox celebrava un míting amb el seu candidat, Santiago Abascal, al qual ella s'ha referit: "Ni han petat els de Vox --aquesta setmana estaven posant moltes cadires, aquesta tarda han anat recollint cadires i encara em sembla que les estan recollim-- ni els independentistes ", i, d'altra banda, ha afegit que estava previst un acte de boicot contra el míting socialista.