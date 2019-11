Fills d'immigrants reclamen tenir dret a vot

Fills d'immigrants que resideixen a Espanya però no tenen la nacionalitat espanyola reivindiquen de nou el seu dret a vot davant la convocatòria electoral del proper diumenge, 10 de novembre, i demanen una altra vegada als ciutadans que tenen pensat abstenir-se en aquests comicis que l'hi cedeixin .









Amb motiu de les eleccions generals, aquest col·lectiu ha tornat a posar en marxa la campanya #VotarEsUnDerecho amb la qual denuncien "les traves i obstacles" que tenen els fills de migrants per aconseguir la nacionalitat espanyola.





En declaracions a Europa Press, la impulsora de la campanya, Safia El Aaddam, ha denunciat el "racisme institucional" que pateix el col·lectiu i el "retard" de la burocràcia espanyola en els tràmits de la nacionalitat. Aquesta jove és filla d'immigrants marroquins i, tot i que va néixer a Espanya encara no té la nacionalitat el que li impedeix el dret al vot encara que viu aquí des de fa més de 20 anys.





Si és el cas, porta intentant tenir-la des dels 18 anys, però li demanen fer l'examen de l'Institut Cervantes, que és obligatori superar i té un cost econòmic. "No ho faré perquè seria trair els meus principis i la meva activisme i participar d'una burocràcia i unes traves que ens posen a les persones migrants. Crec que no he de fer l'examen perquè he nascut aquí", ha remarcat.





"Si tenim les mateixes obligacions llavors necessitem tenir els mateixos drets", ha afirmat. Segons la seva opinió, "cal reflexionar sobre què és el sufragi universal i reconèixer que és un dret universal de totes les persones, independentment que tinguin la nacionalitat espanyola o no".





A través de la pàgina web 'votaresunderecho.es', tota persona que ho desitgi pot 'donar' el seu vot, mentre que els que no poden votar per la seva situació administrativa poden 'rebre' dels que ho donen. Es tracta d'una base de dades que posa en contacte a gent que tenint el dret prefereix no votar, amb persones que volen votar, però no poden.





Segons l'última macroenquesta electoral realitzada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), publicada dimarts passat, un 20,3% dels enquestats no té decidit encara el seu vot per al 10N; un 11,8% té pensat abstenir-se i no votar; i un 3,2% diu que "no sap" a qui votarà.





Safia ha destacat que, de cara a aquesta nova convocatòria electoral, "la gent està enfadada i no vol tornar a votar". En aquest context, la iniciativa es mourà en xarxes socials amb especial força durant la setmana prèvia a les eleccions.





En la convocatòria del 28 d'abril - quan la iniciativa #VotarEsUnDerecho ja es lanzó--, va ser precisament durant els últims dies quan les sol·licituds i donacions de vot "es van disparar", tal com ha precisat la jove. En aquella ocasió, més de 1.600 fills de migrants sense la nacionalitat van sol·licitar poder votar a través d'aquesta plataforma, i unes 900 persones van donar el seu vot.





Per al 10N, hi ha unes 80 persones que ja s'han registrat per cedir el seu vot, i unes 40 que ho han demanat. Si bé, Safia ha dit que espera que les donacions i peticions es "disparin" aquests propers dies. Fins al moment, les peticions són de persones de diverses províncies d'Espanya i la majoria són de persones joves, segons ha manifestat la jove.





Encara que hi ha algunes excepcions, la nacionalitat espanyola és un requisit per poder exercir el dret al vot. Els ciutadans de la Unió Europea sí poden votar en les eleccions locals ia les europees. A més, des de l'any 2011, també poden fer-ho en les municipals els estrangers procedents de 12 països amb els quals Espanya té convenis, així com estar empadronats i tenir almenys cinc anys de residència legal.