El PP aspira a aglutinar el vot de dretes en les eleccions generals

La portaveu del Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tancat el Debat a 7 de RTVE demanant als electors que no "tirin el vot" escollint la papereta de Ciutadans o de Vox a les eleccions generals del 10 de novembre.





En el seu minut de comiat, Álvarez de Toledo ha assegurat que si guanya Pedro Sánchez "no hi haurà govern" a Espanya, "només paràlisi i caos", però creu que "votant a Vox i Ciutadans, tampoc". Segons la seva opinió, la situació només es desbloquegés si guanya Pau Casado: "No tirin el seu vot", ha reblat.





Per contra, el portaveu de Vox, Iván Espinosa dels Monteros, ha assegurat que el seu partit és l'únic que no va a facilitar la reelecció de Pere Sánchez i ha avisat que el PP ofereix coses en campanya que després "no valen per a res "perquè no les fa.





També Inés Acostades ha coincidit que el PP i el PSOE acostumen a fer "promeses que no compleixen" i considera que "ja és hora" de canviar les coses a Espanya amb Ciutadans.









ERC, PER LA DERROTA DEL PSOE





Igualment Esquerra Republicana ha desitjat "la derrota" del PSOE, ja que segons Gabriel Rufián és la porta que donarà pas a la política per buscar una solució dialogada al problema català.





Per la seva banda, la socialista Adriana Lastra ha fet servir el seu 'minut d'or' per carregar contra el que considera "una dreta tramposa que està fent una campanya bruta" per afavorir l'abstenció, així com per fer una crida a l'esquerra per anar a votar.





Finalment, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha censurat la "política espectacle" dels partits d'àmbit estatal i ha defensat la capacitat de diàleg dels nacionalistes buits. "És necessària una veu pròpia basca a Madrid".