Badalona posa data a l'enderrocament d'un edifici del barri de la Salut

Finalment serà el dimarts, així ho ha anunciat el mateix ajuntament de Badalona. Aquesta és la data prevista per dur a terme l'enderroc d'un edifici del barri de la Salut afectat per aluminosi que es troba en mal estat i del que s'ha evacuat a les famílies.













El regidor d'Urbanisme i Seguretat, Rubén Guijarro, ha avançat que el dilluns 4 de novembre està previst que es realitzin els estudis per dur a terme l'enderroc controlat. El consistori ha avançat que no opta demolició sinó que l'enderroc es realitzarà manualment i de manera progressiva, per seguretat, i pot durar setmanes. Així mateix, ha avançat que el cost per dur a terme aquest enderroc oscilla entre els 250.000 i els 400.000 euros.





L'ajuntament també ha anunciat que a causa del mal estat de l'edifici la quarantena de veïns que vivien al bloc no podran entrar als seus Casasas a recorger les seves pertinences.





L'edifici va ser desallotjat el dilluns per risc que s'ensorrés, i el divendres 14 més finques dels voltants van ser desallotjades pel mateix motiu.





Els Bombers de la Generalitat van avisar dimarts del mal estat de l'edifici evacuat del barri de La Salut de Badalona (Barcelona) el divendres, i que és el consistori qui ha de decidir sobre l'esfondrament de l'edifici en base als informes dels bombers i dels tècnics municipals, segons han explicat fonts d'Interior.





Les mateixes fonts han detallat que els Bombers van acabar els seus treballs a l'edifici el divendres a les 13.00 hores i no han tornat al lloc des d'aleshores.





Divendres es van desallotjar 14 finques al voltant de l'edifici del barri de la Salut per risc de que l'edifici s'ensorrés, que es van sumar a una altra desena d'habitatges desallotjades dilluns pel mateix motiu.





El desallotjament de les finques va afectar prop de 60 persones que van ser ateses al Centre Cívic La Salut, i se'ls va oferir l'ajuda del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) com a mesura d'emergència.





L'alcalde de Badalona (Barcelona), Àlex Pastor, va assegurar ayerque l'edifici deteriorat "està afectat d'aluminosi" i que el consistori ja va avisar i va notificar que s'havia de rehabilitar la façana.





En declaracions als mitjans, Pastor ha lamentat que no s'hagin fet aquestes reformes: "Aquest és l'exemple que, quan un edifici no té manteniment, no té inversió, tenim aquest problema".