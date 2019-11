Casado exigeix garantir la seguretat del Rei a Catalunya o Sánchez serà "el responsable directe"

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest diumenge que el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, és "responsable directe" si no garanteix la seguretat del Rei i la princesa d'Astúries en la seva visita a Girona aquest dilluns, i la llibertat dels catalans en la jornada de reflexió i el dia de les generals. Després d'exigir a Sánchez que actuï ja a Catalunya perquè "no pot mirar cap a una altra banda", ha subratllat que el PP està avisant "24 hores" i no són els del "passa-ho", en al·lusió al missatge que segons els populars, va posar en circulació el PSOE després dels atemptats l'11 de març del 2004.













Així s'ha pronunciat en un acte davant unes 400 persones del partit a Torre Espai, a Madrid, per posar en valor el projecte Madrid Nou Nord que ha impulsat el PP. En aquesta trobada han intervingut la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, i l'exministra i número dos de Casado a la llista de Madrid, Ana Pastor.





Casado ha criticat que Sánchez porti "cinc dies tancat" preparant el debat a cinc que organitza aquest dilluns l'Acadèmia de Televisió i l'ha emplaçat a aprofitar aquest debat per a contestar per què no pren mesures davant el que passa a Catalunya. Al seu entendre, ha d'actuar la Fiscalia, aplicar la Llei de Seguretat Nacional perquè hi ha "mala coordinació" entre les Forces de Seguretat, i enviar ja un requeriment al president de la Generalitat, Quim Torra, pas previ a l'article 155 de la Constitució.





"AMB SÁNCHEZ, NI A LA TORNADA DE LA CANTONADA"





El líder del PP ha alertat de la possibilitat que alguns vulguin anar a "rebentar" l'acte del Rei i l'hereva i no vagin a "deixar votar en llibertat" el 10 de novembre. "Això no és Burkina Faso ni Iemen", ha exclamat, per afegir que no poden seguir amb un Govern que "de manera ostentosa i groller s'està plegant" al que diuen els nacionalistes. "Això no es pot aguantar, no pot ser, no hi ha unes eleccions que mereixin aquest escarni", ha ressaltat.





A més, Casado ha descartat del tot que el PP pugui abstenir per investir Sánchez president del Govern i ha recordat que l'han deixat clar aquests mesos. "És que no se'ns va passar pel cap i no se'ns passa pel cap. Amb Sánchez ni a la volta de la cantonada", ha afirmat, per recordar el 'no és no' que al seu dia va utilitzar el mateix candidat socialista per no abstenir-se amb Mariano Rajoy.