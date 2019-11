Casado proposa un nou 155 sense limitacions per posar ordre a Catalunya

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dissabte 2 de novembre que si aconsegueix governar després de les eleccions del 10-N posarà "ordre" a Catalunya i enviarà "immediatament" un requeriment al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè compleixi les seves obligacions constitucionals.





Si Torra es manté en la posició actual, i preguntat específicament per la possible aplicació de l'article 155 de nou, ha subratllat que si fes falta aplicar la Carta Magna sense les "limitacions" de termini i competències que a finals de 2017 "van imposar" el PSOE i Ciutadans Mariano Rajoy.





En una entrevista a la Cadena Cope, Casado ha assegurat que Torra no pot seguir un dia més al capdavant dels Mossos, als quals "a sobre amenaça de purgar després d'haver-se jugat la vida per defensar les llibertats públiques". Per això, ha dit que porta dues setmanes exigint a Sánchez que li enviï un requeriment, pas previ a l'aplicació del 155 de nou a Catalunya.





"Això és el que hauria d'haver fet i si no ho fa és perquè, tal com ahir va reconèixer ja ha triat socis de nou", ha afirmat. Al seu entendre, Sánchez ha optat per Podem i pels independentistes, atès que les enquestes coincideixen que "no és suficient" la suma entre els socialistes i el partit d'Esglésies. "Ja està una altra vegada en apuntant a un altre govern Frankenstein", ha asseverat.





Casado ha recordat que el PP va aplicar el 155 amb un "termini limitat" per la "imposició de Ciutadans" mentre que el PSOE els "imposar que no podia afectar ni als Mossos, a la propaganda de la televisió pública ni a l'adoctrinament educatiu" .





"Quan estiguem en el Govern posarem ordre a Catalunya i, si calgués, aplicaríem la Constitució aquest cop sense limitacions de termini ni de competència que ens van imposar altres partits", ha garantit.





NOMÉS HI HA DUES CASELLES





Casado ha subratllat que el PP és "l'alternativa" i l '"únic" partit que pot evitar que segueixi Sánchez a la Moncloa, pel que ha demanat a aquells ciutadans que no volen que segueixi el candidat socialista que "aglutinen" el seu vot al voltant al Partit Popular, que ja ha demostrat que és "capaç d'arribar a acords per a desbloquejar la situació".





En aquest sentit, i després de recriminar Sánchez que hagi plantejat aquestes eleccions com un "referèndum" per "seguir al Govern", ha assegurat que ara hi ha "dues caselles": la primera, la dels que volen que segueixi el candidat socialista , que poden votar al PSOE i a altres partits com Cs i Podem, que "ja han dit que ho van a donar suport"; o la casella d'aquells que volen que "hi hagi un canvi", que és la del PP.





El líder dels populars ha explicat que el seu partit demana el vot per "evitar una crisi" com ja van fer amb "èxit" en els anys 90 i 2000 i per "posar ordre a Catalunya", atès que Sánchez no està "fent res "davant els disturbis als carrers. "Li ha el lloc a Torra i a Junqueras i, a més deixa la porta oberta a pactar amb ells", ha proclamat.





REBUTJA UNA ABSTENCIÓ





En quan a si el PP podria abstenir-se per facilitar una investidura de Sánchez, Casado ha recalcat que el PSOE és "el contrari" de Pere Sánchez i que, per tant, "no li poden investir" president del Govern. A més, ha afirmat que Espanya "no aguantaria" una altra crisi amb un Govern socialista al capdavant.





"Som coherents, perquè som els únics que portem dient el mateix de fa diversos mesos", ha manifestat el líder dels populars, per afegir que Sánchez "mereix un correctiu democràtic dels espanyols" a les urnes per no ser "capaç de desbloquejar "la situació en aquests últims mesos.





En ser preguntat si el PP ara ha girat al centre pel que fa als comicis d'abril, Casado ha explicat que la seva formació és un partit de centre-reformista des de 1989 i així ho "recullen els Estatuts". Segons ha afegit, el PP "no ha canviat com altres". Això sí, ha reconegut que el que ha canviat respecte a abril és la situació econòmica i territorial.





REBUTJA UN CANVI DE TO RESPECTE A 28-A





Així, ha indicat que el Govern ara "ja no pot tapar" les xifres econòmiques que s'estan coneixent i ha afegit que els espanyols tenen "recent la brutal crisi que va ocultar" el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que "es va emportar tres milions de llocs de treball "i" retallar el sou dels funcionaris ".





En aquest sentit, ha rebutjat que això sigui "canviar de to" sinó atendre les "prioritats dels espanyols" que són, al seu parer, l'economia i Catalunya en un moment en què el PSOE es "s'obstina a dividir els espanyols ". I ha aprofitat per qualificar de "lamentable" que just després dels generals el Govern "mani" als Reis a Cuba, "una dictadura que a sobre ha creat una altra, la de Veneçuela".