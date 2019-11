Tsunami convoca mobilitzacions per a la jornada de reflexió

Tsunami Democràtic ha convocat per al dissabte, jornada de reflexió abans de les eleccions, una "jornada de desobediència a la Junta Electoral" i ha cridat a omplir les places de Catalunya de 16 a 22 hores en una jornada política, cultural i festiva. Aquest anunci arriba poc després que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, advertís als independentistes de les conseqüències penals de certes accions durant la jornada de reflexió .









"Si la repressió de l'Estat no per per la jornada de reflexió, tampoc pararà la gent. En contra de la repressió i en contra de la mordassa: paraules, ciutadans i cultura en llibertat", ha informat la plataforma en un comunicat en xarxes socials .





Ha assegurat que l'acció de protesta es farà "pacíficament, respectuosament i de forma inequívocament no violenta" i buscarà repetir iniciatives de reivindicació de l'espai públic com les que va fer el 15M a les jornades de reflexió del 2011 i 2015.





L'objectiu de la convocatòria és "fer reflexionar l'Estat i recordar-li que no pot restringir ni limitar el dret a la llibertat d'expressió, ni el dret a la lliure reunió i manifestació".

També volen reivindicar que "els conflictes polítics s'han de resoldre políticament: ni policialment, ni judicialment, ni amb amenaces constants a la població", i ha afirmat que la solució al conflicte català per pel diàleg i la negociació.





UNIVERSITAT





A Barcelona, la convocatòria serà a les 16 hores a la plaça Universitat, on hi haurà "actuacions musicals, parlaments i intervencions diverses", i la iniciativa s'estén a totes les ciutats de Catalunya.





Tsunami ha animat a entitats, agrupacions, associacions i grups de particulars a organitzar activitats i confirmárselas per correu electrònic, per integrar-les en un programa conjunt.

A més, han anunciat que en aquesta jornada es provarà per primera vegada l'aplicació mòbil del Tsunami "com a preparació de la primera gran acció que es durà a terme a través de l'app els dies 11, 12 i 13 de novembre".





De cara al 10 de novembre, la plataforma ha defensat el dret a vot: "Les urnes no fan por, tot el contrari: és el que més reclama la majoria de la població catalana".