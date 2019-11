Espanya perd 59.000 milions per la menor pressió fiscal respecte a la Unió Europea

El sindicat de Tècnics d'Hisenda (Gestha) xifra en 59.000 milions d'euros la menor recaptació d'Espanya respecte al que li correspondria d'haver una pressió fiscal mitjana amb la UE-28, i atribueix la major part a l'economia submergida, ja que si es reduís en 10 punts es podria recaptar uns 38.000 milions d'euros.









Aquests són els càlculs realitzats per Gestha sobre les diferències de pressió fiscal d'Espanya respecte a Europa el 2018, en què xifra en 58.907.000 d'euros la pèrdua de recaptació a Espanya per la menor pressió fiscal amb la UE-28 i en 75.738.000 la pèrdua respecte a la de la zona de l'euro.





Les dades apunten que, respecte a la mitjana de la UE-28, el major dèficit recaptatori es registra en els impostos sobre la renda i el patrimoni de les persones (20.400 milions), seguida de les contribucions socials (10.800 milions).





En relació amb la zona de l'euro, el major 'gap' recaptatori es registra a les contribucions socials (33.600 milions) seguides dels impostos sobre la renda i el patrimoni de les persones (28.800 milions).





Segons Gestha, el diferencial de la pressió fiscal espanyola es deu en primer lloc a la voluminosa economia submergida espanyola, que se situa gairebé 10 punts per sobre de la mitjana de la resta dels països de l'Eurozona. Si el volum d'economia submergida es reduís en 10 punts es podrien recaptar uns 38.000 milions d'euros anuals entre impostos i quotes de la Seguretat Social defraudades, segons els seus càlculs.





L'elusió de les grans fortunes, seguida pel dèficit de la progressivitat de la renda dual i de les escales de gravamen a l'IRPF, així com les altes bonificacions autonòmiques en l'Impost de Patrimoni i en l'Impost sobre Successions i Donacions són les causes principals la bretxa recaptatòria en els impostos personals.





D'altra banda, els tècnics d'Hisenda apunten que l'Impost de Societats encara està molt lluny de sobrepassar els 44.823.000 ingressats per Espanya el 2007, fa 12 anys. De fet, aquest tribut acumula encara una caiguda del 44,2%, de manera que els 19.819.000 d'euros que les empreses no ingressaran respecte al 2007 conformen la segona "esquerda" més important, després de la del frau fiscal, per la qual Espanya perd ingressos.