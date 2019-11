Un nou estudi certifica la relació entre dormir bé i tenir bona salut

Dormir malament pot afectar negativament el microbioma intestinal, el que al seu torn pot generar més problemes de salut, segons un estudi publicat a la revista 'PLoS ONE' realitzat per investigadors de la Nova Southeastern University (NSU), de Florida (Estats Units) , que volien comprovar quanta connexió hi ha entre el que està succeint en el nostre interior i com pot afectar la qualitat del son.













"Donada la forta comunicació bidireccional entre l'intestí i el cervell, és probable que es influeixin mútuament -apunta Jaume Tàrtar, professor i director d'investigació a la Facultat de Psicologia de NSU, que va formar part de l'equip d'investigació-. Segons informes anteriors, creiem que dormir malament probablement exerceixi un fort efecte negatiu sobre la salut intestinal / diversitat de microbiomes ".





Per a aquest estudi, els subjectes portaven al llit el que Tartar va anomenar un 'Apple Watch amb esteroides', que controlava tot tipus de signes vitals. D'aquesta manera, els investigadors van poder determinar què tan bé dormien els subjectes una nit i després van provar el microbioma intestinal dels subjectes. El que van trobar va ser que aquells que dormien bé tenien un microbioma intestinal més divers o "millor".





Tartar assenyala que la diversitat del microbioma intestinal, o la manca d'ella, està associada amb altres problemes de salut, com la malaltia de Parkinson i les malalties autoimmunes, així com amb la salut psicològica (ansietat i depressió). Com més divers és el microbioma intestinal d'algú, el més probable és que tenir millor salut en general.





"Sabem que dormir és més o menys la 'navalla suïssa de la salut' -explica Tartar-. Dormir bé a la nit pot millorar la salut, i la falta de son pot tenir efectes perjudicials. Tots hem vist informes que mostren que no dormir prou pot conduir a problemes de salut a curt termini (estrès, problemes psicosocials) ia llarg termini (malalties cardiovasculars, càncer). Sabem que les etapes més profundes del son és quan el cervell 'treu les escombraries' ja que el cervell i el intestí es comuniquen entre si. El somni de qualitat afecta moltes altres facetes de la salut humana".





L'àrea d'investigació de Tartar se centra en els mecanismes i les conseqüències de l'estrès agut i crònic en els humans i l'impacte del son normal i la privació del son en el processament de les emocions i el funcionament fisiològic.





Llavors, què determina el microbioma intestinal d'algú? Segons Robert Smith, professor associat i científic investigador de la Facultat de Ciències Naturals i Oceanografia Halmos de la Universitat Nova Southeastern (NSU), que també és membre de l'equip d'investigació, hi ha un parell de factors que entren en joc.





Una és la genètica: algunes persones estan predisposades a nivell genètic a tenir un microbioma intestinal més divers que els seus amics i veïns. Un altre factor són les drogues: certs medicaments, inclosos els antibiòtics, poden tenir un impacte en la diversitat del seu microbioma intestinal. També va dir que la seva dieta també juga un factor.





Smith assenyala que el seu equip, en què van participar també col·legues de Middle Tennessee State University, va examinar l'associació entre el somni, el sistema immunitari i les mesures de cognició i emoció. Així, assenyala que comprendre com funcionen aquestes parts de la fisiologia humana pot conduir a una millor comprensió de la "comunicació bidireccional" entre la persona i el seu microbioma intestinal, i podria conduir a noves estratègies d'intervenció del son.





"Els resultats preliminars són prometedors, però encara hi ha més per aprendre -admet Smith. Però eventualment les persones poden prendre mesures per utilitzar el vostre microbioma intestinal per tal d'ajudar-los a dormir bé".