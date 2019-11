Els comuns proposen regular el paper de la monarquia

El candidat dels comuns al Congrés per Barcelona, Jaume Asens, ha qualificat d'inoportuna la visita del Rei Felip VI a la capital catalana en campanya electoral, i ha proposat canvis normatius per a regular i controlar el paper de la monarquia: "Plantegem un escac al Rei que passi per sotmetre la institució al principi democràtic de transparència".









El plantegen per "acabar amb l'opacitat, els privilegis, la politització i la falta de neutralitat" que Asens veu en el Rei, que creu que no ha de poder decidir llançar un discurs polític ni fer visites en campanya sense sotmetre-ho al control del Govern per assegurar la seva neutralitat, ha dit aquest dilluns en roda de premsa a l'ACN.





Proposen iniciatives legislatives per controlar i regular la figura del Rei "mentre no es pugui fer un referèndum sobre si la ciutadania de l'Estat espanyol vol o no la monarquia", i ha afegit que amb la correlació de forces que previsiblement sortirà dels comicis de diumenge difícilment es podrà impulsar aquest referèndum, però sí aquests canvis normatius.





"Mentre el referèndum no succeeixi, creiem que cal posar llums i taquígrafs i acabar amb les zones fosques i les possibles clavegueres de la monarquia", ha dit Asens, que ha proposat que aquests canvis legislatius es duguin a terme modificant el títol segon de la Constitució, per establir quatre punts nous.





Vol que aquests punts fixin que només les Corts i el Govern puguin intervenir en nom de l'Estat i que el Rei s'hagi de limitar a un paper simbòlic i protocol·lari -de manera que no pugui fer intervencions polítiques sense sotmetre-ho al Executiu-, així com garantir la transparència dels comptes de la monarquia.





Aquest control també implicaria prohibir al Rei tasques d'intermediació amb empreses i activitats econòmiques, limitant-lo a un paper arbitral i de moderació, mitjançant una normativa que comportaria que el monarca consultés al Govern visites en campanya electoral i acabar amb un "blindatge" de la monarquia impropi dels temps actuals, segons Asens.