Policies demanen prohibir les protestes independentistes davant de la Prefectura de Barcelona

El sindicat Jupol (Justícia Policial), majoritari en el Consell de la Policia Nacional, ha reclamat aquest dilluns per escrit a la Subdelegació del Govern que prohibeixi les protestes de grups independentistes davant de la Prefectura Superior a Barcelona per "garantir la seguretat ciutadana i de els policies" i en el conjunt de la Via Laietana.









L'escrit l'ha registrat el secretari general de Jupol, José María García, després dels disturbis ocasionats en els voltants de la Prefectura Superior de Policia a Barcelona, situada a Via Laietana 43, en entendre que "s'ha posat en greu risc als policies allà destinats i s'han generat importants pèrdues econòmiques tant per a les arques públiques com per als ciutadans".





Jupol es refereix a la "infinitat de danys materials en mobiliari públic i en negocis privats" i també esmenta en el seu escrit les "greus lesions a membres de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra" que han participat en els dispositius conjunts contra grups violents que protestaven després de la sentència del procés.





Per això, el sindicat s'ha demanat a la Subdelegació del Govern que "prohibeixi o modifiqui el lloc o itinerari de qualsevol manifestació i/o concentració que es comuniqui a la Subdelegació del Govern central a Barcelona i que es vagi a celebrar als voltants de la Prefectura Superior de Barcelona".





García recorda que, entre les funcions de la Subdelegació, es troba la de "restringir o modificar reunions o manifestacions si es considera que les mateixes poden produir l'alteració de l'ordre públic, amb perill per a les persones o béns". A més, ha afegit que la Subdelegació també ha de "garantir el lliure exercici dels drets i llibertats, garantint la seguretat ciutadana".





El sindicat vol que es prohibeixi "tota mena de manifestacions o concentracions a la Via Laietana", concretament en el tram comprès entre la plaça Urquinaona i la plaça d'Antoni Maura, així com en tots els carrers limítrofs a aquest tram de Via Laietana.