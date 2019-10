El regidor del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, Jordi Rabassa, ha demanat aquest dilluns a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya que abandoni Via Laietana, on hi ha la seu, i s'iniciï un diàleg per decidir una nova ubicació.





"Aquest lloc, Via Laietana, 43, no és el lloc adequat per a un equipament d'aquestes característiques i és necessari iniciar un diàleg sobre el seu futur en una altra ubicació", ha reclamat Rabassa mitjançant una carta adreçada al cap de la Policia Nacional a Catalunya que ha compartit a Twitter.









En la missiva, el regidor insta a retirar les tanques que tallen l'accés als carrers Tomàs Mieres i Julià Portet per recuperar "una normalitat que no és possible amb els carrers ocupats intensivament per les forces policials", ja que la Prefectura ha estat un punt de reiterades protestes i aldarulls després de la sentència.





Rabassa considera que mantenir els carrers tancades amb tanques quan no hi ha cap concentració és innecessari, i assegura que els veïns han fet arribar la seva preocupació perquè les entrades i sortides de dits carrers estan custodiades per agents de la Policia Nacional, "complicant i incomodant-los l'accés al seu cases".





"A més, aquest tancament impedeix el trànsit en una zona molt concorreguda també per vehicles", lamenta a la carta.