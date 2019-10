Unes 500 donen suport es concentren davant la Prefectura de Barcelona per donar suport als policies

Unes 500 persones s'han concentrat aquest diumenge 27 d'octubre a primera hora de la tarda davant la Prefectura Superior de Policia a la Via Laietana de Barcelona en suport a la seva actuació durant els disturbis arran de la sentència del procés independentista.









L'endemà dels aldarulls que van començar amb una concentració davant la Prefectura, els concentrats han fet onejar moltes banderes espanyoles i han lliurat algunes als policies, que les han posat en les tanques al costat de la façana.





Els concentrats s'han posat davant les tanques que separen l'edifici de la calçada, en tota l'amplada de la vorera.





Alguns han corejat frases com 'Aquesta és la nostra policia' i 'Barcelona no es crema' i han ofert obsequis als agents, com flors, gorres i fins i tot llaminadures.





La concentració s'ha produït després que alguns sortissin de la manifestació que havia convocat al migdia Societat Civil Catalana (SCC) al passeig de Gràcia i la plaça Catalunya (propera a la Prefectura).





A més d'aquestes 500 persones, diversos centenars més han ocupat la Via Laietana fins a la plaça Urquinaona.