Sindicat de policies demana acusar de terrorisme els detinguts pels aldarulls a Catalunya

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha instat mitjançant un escrit enviat a la Fiscalia General de l'Estat que s'acusi per terrorisme els detinguts pels disturbis a Catalunya en protesta per la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés.









Aquest sindicat demana dues mesures urgents: una, que les fiscalies territorials de Catalunya instin mesures provisionals d'ingrés a la presó "a causa del perill de reiteració del delicte" i, a més, que la Fiscalia de l'Audiència Nacional estudiï en el seu conjunt "tots els atestats instruïts en aquests dies per formular acusació per terrorisme ".





En contra de la tesi que manté el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, el SUP sosté que el que ha passat aquests dies "no és un mer problema d'ordre públic", ja que els incidents violents són planificats, coordinats i "busquen matar un agent".





En aquest sentit, ho relaciona amb l'operació en la qual es va detenir nou membres dels Comitès en Defensa de la República (CDR) acusats per delictes de terrorisme.





"Ens trobem més a prop d'un moviment insurreccional, que busca segregar una part de l'Estat amb tàctiques terroristes, que d'aldarulls espontànies o aleatòries", ha assenyalat el SUP, que anuncia la seva personació com a acusació particular en els procediments judicials.