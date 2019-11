Joan Margarit: "Sóc un poeta català, però també castellà, cony"

El poeta Joan Margarit ha dipositat aquest dilluns un llegat a la Caixa de les Lletres de l'Institut Cervantes de Madrid durant un acte en què ha destacat que "el català és una de les poques llengües cultes sense estat", alhora que ha reivindicat que és un autor "català" i també "castellà".





"Sóc un poeta català, però també castellà, cony", ha ressaltat Margarit (Sanahuja, Lleida, 1938), que ha dipositat el seu llegat a la caixa número 1.019 de la càmera cuirassada del soterrani del Cervantes, que s'obrirà l'11 de maig de 2038, data en la qual es complirà el centenari del seu naixement.

El poeta ha dipositat dos volums de poemes que no es troben a les llibreries: un en català i un altre en espanyol. Amb ells, l'autor aclareix que no és només un "poeta només en català" i destaca que mai ha publicat un llibre sense la seva versió en castellà.









En aquest sentit, ha assenyalat que va néixer "enmig d'una guerra civil monstruosa" de la qual no s'han "acabat de pagar les conseqüències", en què es va trobar "amb un senyor anomenat Francisco Franco" que li va donar "a puntades" el castellà. "Aquest castellà no l'hi penso tornar ara", ha indicat.





Margarit ha afirmat durant el seu discurs que hi ha "dues opcions" que porten a la "realitat" que es viu avui dia: dir que un forma "part d'una llengua culta sense estat" i que està "sense estat per culpa de les circumstàncies polítiques i militars "; o dir que "una de les poques llengües cultes sense estat" i veure al voltant que "totes tenen estat". "El problema no està en els polítics, sinó en nosaltres, no tenim altra solució que l'educació", ha dit.





"LA LLENGUA MATERNA ÉS UNA"





Al mateix temps que ha reivindicat la seva doble vessant lingüística, també ha matisat que "la llengua materna és una sola" i ha desafiat a trobar un cas d'un "gran poeta" amb una "gran poesia" que no estigui en el seu "llengua materna" . "No existeix", ha dit.





Margarit es considera un "cas especial" que va escriure en castellà des dels 18 fins gairebé els 40 anys. En aquell període, segons ha recordat, sentia una "distància" que "va durar quatre llibres". Després, després de descobrir la dimensió de la "llengua materna", va començar "un altre equívoc, però més a prop de la veritat" i amb un "defecte": un "excés d'entusiasme". "Els meus excessos i defectes sumen 12 llibres", ha assenyalat.





"Tinc dues llengües gairebé igual de manejables, però no puc mentir: la materna és una de sola. Tinc gairebé dues llengües. Si fos un prosista podria fer el que em donés la gana", ha assenyalat Margarit.





Per la seva banda, el director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero, ha destacat que a la Caixa de les Lletres de la institució hi ha llegats d'altres catalans, com ara Toni Tàpies o Núria Espert, als quals ara se suma Margarit, "representant de la gran tradició de la poesia catalana".





Després del dipòsit del llegat, Margarit ha mantingut una trobada amb el també poeta Martín López-Vega, l'escriptor i historiador Jordi Gràcia i el periodista i assagista Enric Juliana. A més, l'actriu Ariadna Gil ha recitat alguns poemes de l'escriptor català.