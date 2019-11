Batet no participarà en la resta de la campanya per prescripció mèdica

La candidata socialista per Barcelona a les eleccions generals i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, no participarà en el que resta de campanya per prescripció mèdica, han informat fonts socialistes.





Batet no havia participat des de l'inici després de patir una síndrome vertiginós diumenge abans de la campanya --el 27 d'octubre-- i, encara que s'esperava que pogués incorporar-se aquest dimarts, aquest dilluns ha recaigut i ha hagut de tornar a l'hospital on els metges li han demanat fer repòs, i no podrà incorporar-se abans del 10 de novembre, dia de les eleccions.









Les mateixes fonts han indicat que la situació de Batet "no és greu" però li impedeix participar en la campanya i el comitè de campanya socialista decidirà quins candidats la substituiran en els actes, debats i entrevistes que Batet tenia previstos, han concretat els socialistes a un comunicat.