Batet i Cruz repeteixen al capdavant de les candidatures al Congrés i al Senat

El Consell Nacional del PSC va aprovar per unanimitat les seves llistes a les eleccions generals del 10 de novembre en què repeteixen Meritxell Batet al capdavant de la candidatura al Congrés i amb Manel Cruz liderant la del Senat i la resta de candidats de les eleccions del 28 de abril.









Els socialistes catalans han seguit el procediment de confecció de candidatures que tenen marcat: les assemblees de federació han fet les seves propostes a la Comissió de Llistes que ha elaborat dictamen que aquest divendres ha aprovat el Consell Nacional.





En la intervenció, la presidenta del Congrés ha dit que recull l'encàrrec que li fa la seva formació d'aconseguir que el PSC sigui "la força més votada de Catalunya".





"No volem societats fragmentades. Podeu estar segurs que tota la candidatura que encapçalaré treballarà per fer un pas més", ha dit Batet que assegura que vol aconseguir vèncer en els comicis a Catalunya per aconseguir un resultat sòlid del PSOE i que Pedro Sánchez torni a ser president del Govern.





Ha defensat que Sánchez no podia conformar un Govern que "entrés en crisi en qualsevol moment", que, per exemple, no pogués tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat, i ha titllat els partits que van rebutjar investir Sánchez de intransigents i tacticistes.





D'altra banda, Manel Cruz ha demanat al Consell Nacional que malgrat ser un independent comparteix les tesis del PSC: "considerar-me un socialista més compromès amb l'organització".

S'ha referit al conflicte polític a Catalunya i s'ha compromès a desenvolupar la seva tasca per a ser part de la solució: "El Senat és i serà més necessari que mai".